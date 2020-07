Hirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. A honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Szabadtéri filmvetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21.30-tól (esőnap: július 29., szerda 21.30) Egy és fél herceg, július 30-án, csütörtökön 21.30-tól (esőnap: augusztus 1., szombat 21.30) Valami Amerika 3. Jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnap esetén 14–22 óráig.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház szervezésében a Wegener parkban szerdán 21.30-tól (esőnap: 30., csütörtök 21.30) a Seveled című magyar romantikus filmvígjátékot vetítik román felirattal (12 éven felülieknek). Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán szerdán 21 órától (esőnap: július 30, csütörtök 21 óra) a Lajkó – cigány az űrben című filmet vetítik. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. Az érvényes járványbiztonsági előírások betartása kötelező.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) július 31-én, pénteken 19 órától a The Crazy Plumbers & Snaps Vocal-Band ad szabadtéri koncertet. A koncertre kedvezményes jegyek 5, teljes árúak 10 lejért a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatóak csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Aranyszalagtár – Balogh Péter szobrászművész. v A kolozsvári unitárius kollégium szertára – A felekezeti iskolákban már a XVIII. század végén a jobb tanítás érdekében felmerült az igény különböző szertárak létrehozására. Habár a bennük található szemléltetőeszközök zöme muzeális értékkel bír, de még mindig használják őket oktatási célra. Két ilyen, már múzeumnak is nevezhető szertárat látogattak meg a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban. v Frontátvonulás – Pásztor Márk színész, dalszerző, a Tomcsa Sándor Társulat tagja.

Friss végzősök figyelmébe

Az idén végzett fiataloknak még ma van lehetőségük állás­keresőként bejelentkezni a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál. Jelentkezéskor a következő iratokat kell bemutatni a munkaerő-foglalkoztatási hivatal­nál: típuskérés, a személyazonossági eredetije és másolata, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, orvosi igazolás arról, hogy egészséges (vagy adott esetben arról, hogy korlátozott munkaképességű). A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal elérhetőségei: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 312 157, e-mail: ajofm@cv.anofm.ro, agentie.­covasna@gmail.com.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Márkosfalván szerdán 7.30–9 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail:haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kézdiszentkereszten és Bélafalván, szerdán Kézdiszentléleken. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttes­üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat in­gyenes.

HUMORKERT. Várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót július 29-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterében.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.