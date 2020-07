Idén is meghirdették a Magyarok Kenyere Programot. Az akció keretében a Kárpát-medence magyarlakta vidékein dolgozó mezőgazdászoktól várnak adományokat, olyan termékeket, melyek később rászoruló magyar családokhoz jutnak el. A székelyföldi megyékben a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szervezte meg a gyűjtést, régiónként állítva fel gyűjtőpontokat.

A magyarokkenyere.hu weboldal szerint a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program – a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen és túl. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program vezetését a Magyarok Kenyere Alapítvány végzi. Az alapítvány rendkívül fontos szerepet tölt be a Magyarok Kenyere Program életében, mivel itt összegződig mindaz a tudás és tapasztalat, amely annak további bővítéséhez, még több adományozó és adományozott csatlakozásához szükséges. Megalakulása óta a nemzeti identitásunk, hagyományaink megőrzéséért és a nemzeti összetartozás erősítéséért küzd.

„Az elmúlt évben a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete is csatlakozott a programhoz, több mint 56 tonna adományt összegyűjtve a székelyföldi szociális intézmények és rászoruló családok számára. Idén ismét a gazdák segítségét kérjük, hogy egyetlen gyermek, beteg vagy rászoruló se kelljen lehunyja a szemét esténként üres hassal. Ajánlja fel terményeinek egy részét vagy járuljon hozzá a programhoz pénzadománnyal! Minden magyar számít!” – buzdít a szervezet hivatalos honlapján, a szekelygazda.ro weboldalon.

Az egyesület elnöke, Becze István megkeresésünkre elmondta: pillanatnyilag a lehetséges kedvezményezettek beazonosításán dolgoznak, ebben a folyamatban együttműködnek a magyar egyházak képviselőivel is. A különböző karitatív munkát végző szervezetek mellett feltérképezik azokat is, akik önhibájukon kívüli okok miatt kerültek nehéz helyzetbe. A dévai Szent Ferenc Alapítvány idén is a kedvezményezettek között lesz – húzta alá Becze.

Július 30-án, a magyarországi Szarvason kerül sor a Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről és az anyaországból származó búza összeöntésére. Az eredeti tervek szerint a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete kisebb küldöttséggel vett volna részt a jeles eseményen, de koronavírus járvány miatt az elnök fogja képviselni a székelyföldi gazdákat.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének alapító tagja érdeklődésünkre megfogalmazta: egy olyan kezdeményezésről van szó, mely minden kétséget kizáróan hozzájárul a közösségi eszmék terjedéséhez, a nemzeti összetartozás érzésének kiteljesedéséhez. Alapvető, hogy mindez főként a mezőgazdászokra vonatkozik, de az adományok szétosztásával a magyar nemzeti összefogást testesíti meg, az egész nemzet részévé válik a program – mondta az igazgató. Az adományozási hajlamot tekintve Könczei aláhúzta: sikeres a program, önzetlenül segítenek a gazdák, sőt, akit eddig szólítottak meg, az is adakozási szándékáról adott biztosítékot.

Tavaly a háromszéki gazdák főként burgonyát adományoztak, több mint húsz tonnányi pityóka gyűlt össze. A teljes mennyiséget a Böjte Csaba atya nevével fémjelzett, dévai Szent Ferenc Alapítványnak adták át, onnan osztották szét a szervezet alintézményeinek. Idén még nem lehet tudni, kik lesznek az adományok haszonélvezői, mindenképp nem csak burgonyát várnak a gazdáktól, hanem más terményeket is, például murkot, hagymát – számolt be az igazgató. A tavaly adományozó gazdákat a napokban emléklappal tüntették ki, ráadásként a Csíki Sörgyár által felajánlott söröket is átadták a mezőgazdászoknak.

Ifj. Orbán Miklós, az AgroSIC Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület igazgatója elmondta, tavalyhoz hasonlóan idén is részt vesznek az adománygyűjtésben, többek között a nyergesvontatós gyűjtést szervezik meg, hogy a nagyobb mennyiségekben felajánlott adományok átvevése is lehetséges legyen.

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete Kovászna megyében is (hasonlóan Hargita és Maros megyékhez) több gyűjtőpontot jelölt ki. Kisrégiónként a következő helyszíneken várják az adományokat:

– Felsőháromszék: Albis, 8 szám, Könczei István (0741 105 477), Simó Tamás (0756 726 287)

– Alsóháromszék és Oltmente: Bodok, 37 szám (Jákó Tibor), Bokor Gábor (0756 726 285)

– Orbaiszék: Nagyborosnyó, 97 szám (Kanyó Antal), Bokor Gábor (0756 726 285)

– Erdővidék: Bacon, 284/C szám, Nagy István (0756 726 284), Nagyajta, volt SMT gépállomás, Mihály Zsuzsa (0756 726 283)