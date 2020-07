Felemás repcetermés

Jelentős területen takarították be a megyében a repcét. A termés átlagos hektáronkénti mennyisége azonban elmarad az elvárttól – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. A tavaly őszi szárazság miatt az átlagosnál jóval kisebb a repce hektáronkénti hozama.

Három tonnás hektáronkénti termés lenne az elfogadható, ezzel szemben idén a gazdáknak meg kell elégedniük a 2100 kilogrammos hektáronkénti átlagterméssel. Ez nem végleges adat, a betakarítás előrehaladtával még nőhet az átlagtermés mennyisége – mondta az igazgató.

A gyengébb repceterméssel szemben jónak mutatkozik az őszi búza hozama és a minősége is. Olyan parcellák is vannak, ahol elérték a hektáronkénti tíz tonnás termést, például Maksa környékén – számolt be Könczei.

A gabonák betakarítását időben végezhetik a háromszéki gazdák – legalábbis, ha az idő is engedi. A mezőgazdasági igazgatóság nyilvántartása szerint a megyében 275 aratócséplőgépet tartanak nyilván. Köztük olyanokat is, melyek már nem működnek, de a működőképes gépek eleget tudnak tenni az aratás kihívásainak. A háromszéki kombájn állományból 184 külföldi gyártmány, a modern követelményeknek többé-kevésbé eleget tevő gép – mondta Könczei.

Tavaly ősszel 2058 hektárnyi repcét vetettek a háromszéki gazdák. Az őszi és tavaszi búza összterülete 24 ezer hektár.