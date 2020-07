Múlt heti lapszámunkban számoltunk be arról, hogy július 15-től újra fogadják a fiatal gazdák megtelepedésének támogatására a pályázatokat, melyek során a fiatal mezőgazdászok 40, illetve 50 000 eurós támogatást nyerhetnek el. A pályázat múlt heti bemutatását az alábbiakban folytatjuk.

A pályázható összeg valamivel több mint 43 millió euró, amely országszinten gyakorlatilag közel 1000 fiatal gazdász támogatásának kifizetésére elegendő. A pályázatokat a fiatal mezőgazdászok október 15-ig tehetik le, illetve tölthetik fel a vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe – mely leáll, ha a feltöltött pályázatok értéke meghaladja a rendelkezésre álló keretet. A kiírás szerint a pályázati pénz meg van osztva, az összeg közel felét, 20 millió eurót a külföldön, mezőgazdaságban dolgozó, illetve a tavaly külföldön mezőgazdasági arcélű egyetemet vagy líceumot végzett, hazatelepülni óhajtó fiatalok pályázhatják meg.

A támogatás pályázhatóságát magas pontszámmal indították, július 15. és augusztus 15. között a minimális pontszám (amellyel pályázatot lehet letenni) 90 pont, augusztus 16. és szeptember 15. között 85 pont, szeptember 16. és október 15-e között pedig 25 pont.

A pályázatok kiválogatásánál a növénytermesztésben 30 pontot kap, aki a zöldséget szántóban vagy üvegházban termeszti. Az állattenyésztésben 30 pont jár a szarvasmarhák tenyésztésére, a méhészetre és a juh- illetve kecsketartásra. 15 pont jár annak a fiatal gazdának, aki 3 gazdaságot vesz át teljesen, két gazdaság átvétele esetén 10, illetve az egy gazdaság átvevésénél 5 pont jár. A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár a kiválogatásnál, a mezőgazdasági egyetemet végzett gazda 35 pontot kap, a szaklíceumot vagy líceum utáni képzést végzett 25-öt (a líceum lehet mezőgazdasági, élelmiszeripari, környezetvédelmi, erdészeti, vagy akár mezőgépészeti) aki pedig csak szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, az 10 pontot kap. Külön pont jár annak függvényében, hogy az illető község, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található milyen termőképességű csoportba van besorolva.

A mezőgazdasági beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.info) megtalálható az a táblázat, amely tartalmazza az összes község ilyen természetű besorolását, a legfőbb növénykultúrák SO értékét, valamint az állatok tartási módja szerinti SO értéket. A magas termőképességű besorolásra 15 pont jár, a közepes termőképességű községek esetén pedig 5. Pluszpont jár abban az esetben is, ha a pályázó fiatal helyi, őshonosnak számító növény- illetve állatfajokat tart, vagy azok termesztésére, illetve tenyésztésére áll át a pályázat három éves bevégzéséig. A szarvasmarhák tenyésztésénél vigyázni kell, mert a második részlet igénylésekor az állatokra eredetigazoló törzskönyvet kell felmutatni. Itt még legtöbb 5 pont szerezhető. A bemutatottak alapján minden pályázni óhajtó első lépésként maga kell megállapítsa, hogy az esetleges pályázatával mennyi pontot képes összegyűjteni. A vidékfejlesztési szakemberek véleménye szerint nagyon nehéz elérni az első hónapban (augusztus 15-ig) a pályázat letevéséhez szükséges 90 pontot, ebben a szakaszban csak az egyetemet végzettek számíthatnak sikerre. Augusztus 16. és szeptember 15. között a minimális pontszám 85-re csökken, így már javulnak az esélyek.