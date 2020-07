A nyertes cég képviselői nemrég ismét terepszemlét tartottak, megvizsgálták az ingatlanon elvégzésre váró munkálatokat. A kivitelezési szerződést nemrég írták alá. Amint elkezdik a munkát, a kórház sebészeti osztálya ideiglenesen a főépület második emeletére költözik át. Bokor Tibor polgármester arról számolt be, hogy a sebészeti osztály épületébe egy korszerű szellőztetőrendszert is be szeretnének építeni, azt nézték meg, hogy a régi épület falai megbírják-e a tekintélyes súlyú szerkezetet, vagy további megerősítésre lesz szükség.

Az önkormányzatnak van még egy nyertes pályázata, amely az egészségügyi intézményt érinti. A városháza jelentős összeget nyert a járóbeteg-rendelő kibővítésére és felszereléssel való ellátására is. Ennek a nagyszabású munkálatnak a befejezése után meg lehet majd nyitni a kórház Vasút utca felőli, évek óta lezárt bejáratát is.

A sebészet épületében egyébként 1884. október 19-én báró Szentkereszty Stefániának köszönhetően nyílt meg a Kézdivásárhelyi és Vidéki Rudolf Kórház, amelyik 16 ággyal kezdte meg a működését. A sebészeti osztály folyosójának bal oldali falán a kórházalapító tagok emléktáblái láthatók 1884-ből. Ezek a rendszerváltás után, 1990-ben kerültek vissza eredeti helyükre. 1942-től a szülészeti és nőgyógyászati osztály külön épületbe, a főtéren lévő volt Millennium Szállodába költözött, és ott működött 2005-ig, amikorra sikerült befejezni az új kórházat.