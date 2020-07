Minden tekintetben rendhagyónak ígérkezik a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) idei kerékpáros adománygyűjtő megmozdulása: két hét múlva ugyanis egyetlen kerékpárpárosnak lehet majd szurkolni a Sugásfürdő felé vezető útvonalon, aki azt tervezi, 24 óra alatt 45-ször biciklizik ki és vissza a fürdőtelepre. A különleges teljesítménytúra kedvezményezettje ezúttal a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete, a részletekről tegnap számoltak be a kezdeményezők és partnerek közös sajtótájékoztatójukon.

A népszerű Tekerj egy jó célért! adománygyűjtő rendezvény idei alapötlete a 21 éves Vajna Jánostól származik, aki nem kevesebbet tűzött ki célul, mint azt, hogy teljesíti az Everesting-kihívást. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy adott hegyi szakaszon annyiszor kell fel- és lemenni, míg teljesül a Mount Everest 8848 m-es szintkülönbsége. Jani nemcsak megrögzött kerékpáros, de 16 éve cukorbeteg is, az augusztus 8-ra tervezett teljesítménytúrával pedig a cukorbeteg gyermekeket és fiatalokat támogató civil szervezet számára szeretne adományokat gyűjteni. Akkor vetődött fel benne, hogy megpróbálja teljesíteni ezt a túrát, amikor tavaly novemberi biciklis balesetét követően lábadozott. Komolyan megsérült, egyebek közt három csigolyája is eltörött, a felépülés pedig hosszas volt. Mint a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, a hozzá hasonló helyzetben lévőkön szeretne segíteni, hiszen a cukorbeteg gyermekeket felkaroló egyesülettől ő maga is sokat kapott az évek során, számtalan rendezvényük, táboruk résztvevője volt. Jani több éve biciklizik és komolyan készül a testet-lelket egyaránt próbára tevő túrára, melyet hosszabb pihenő és alvás nélkül kell végigbiciklizni.

Elmondta, ma már kevesebb alkalommal fordul elő, hogy vércukorszintje lecsökken, a pihenők alatt pedig pótolja majd mindazt, amire szervezetének szüksége van, s azt reméli, a betegség nem áll útjába a kitűzött cél megvalósításában. Tavaly összesen négyezer, idén pedig már több mint ötezer kilométert tekert, hetente átlagban 300–700 km-t tesz meg. Dobolyi László elismerte, nem egyszerű teljesíteni a kihívást, de minden tekintetben támogatják Janit, akit a túra kezdetétől a végéig kísérnek, orvos és asszisztens is lesz majd a csapatban, akik felügyelik állapotát. Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője leszögezte: segítik Janit, hogy vágyát teljesítse, s hisz abban, hogy sikerrel jár. Számára megható volt, hogy a fiatalember a kiemelkedő teljesítményen túl arra törekszik, hogy másokat is segítsen. Ezért arra biztat mindenkit, hogy álljanak mellé és támogassák.

A túra augusztus 8-án hajnali egy órakor indul a Csaba forrástól a Sugásfürdőig tartó szakaszon, és a kezdeményező tervei szerint éjfélkor zárul. Adományozni a helyszínen lehet majd, de a Háromszéki Közösségi Alapítvány irodájában (Templom u. 1A / Amöba Oktatási Központ) is készpénzzel, naponta 10–16 óra között, illetve közvetlen banki átutalással a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületének számlájára: Banca Transilvania, Suc. Sf. Gheorghe, RO79BTRL01501205D20206XX. A szervezők szerint a helyszínen lehet majd szurkolni Janinak, és arra is lehetőség lesz, hogy akár néhányan vele együtt kerékpározzanak, biztonságukra pedig mindvégig felügyelnek.