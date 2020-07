Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellen­őrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Háromszéki arcképcsarnok: Jánosi József

Ritka kincsek kerültek elő a Kovászna Megyei Művelődési Központ filmarchívumából: a Kazetta sorozatban Bartók Emese és Somogyi Csaba interjúit vetítik az elkövetkező hetekben. Háromszék közművelődési életének jeles személyiségei vallottak a kamera előtt életútjukról, munkásságukról, világlátásukról. Közös bennük, hogy mindannyian nemcsak nagy öregjei saját szakmájuknak, de több téren is megállták a helyüket. Vallomásaikból egy-egy nem átlagos élet bölcsességei, tapasztalatai ragyognak át. A Jánosi József néptánckutatóval és koreográfussal készült beszélgetés július 30-án, csütörtökön 20 órától látható az intézmény Facebook-oldalán (facebook.com/cultcov.ro/).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című szabadtéri előadását Kovásznán a Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadán augusztus 2-án, vasárnap 18 órától játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Helyfoglalás a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonon. A nézők beengedése a járványügyi szabályok szerint 17.30-kor kezdődik. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

Szabadtéri koncertek

KULTÚRPARK. Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) július 31-én, pénteken 19 órától a The Crazy Plumbers & Voces Női Kar ad szabadtéri koncertet. A kedvezményes jegy 5, a teljes árú jegy 10 lej, a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kapható csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

WEGENER PARK. Kézdivásárhelyen a Wegener parkban augusztus 1-jén, szombaton 20 órától (esőnap: 2., vasárnap 20 óra) a The Crazy Plumbers & Voces Női Kar szabadtéri koncertje hallható. Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában hétköznapokon 8–16 óráig, a jegy ára 10 lej. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

Szabadtéri filmvetítések

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház szervezésében a Wegener parkban ma 21.30-tól (esőnap: 30., csütörtök 21.30) a Seveled című magyar romantikus filmvígjátékot vetítik román felirattal (12 éve felülieknek). Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán ma 21 órától (esőnap: július 30., csütörtök 21 óra) a Lajkó – cigány az űrben című filmet vetítik. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonon.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) július 30-án, csütörtökön 21.30-tól (esőnap: augusztus 1., szombat 21.30) a Valami Amerika 3. című 2018-as magyar filmet tekinthetik meg román felirattal. Jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani csütörtökön és esőnap esetén 14–22 óráig, pénteken 12–20 óráig.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai plébánián csütörtökön 18 órától a betegekért, pénteken 18 órától az elhunytakért tartanak közös szentmisét.

Kerékpáros lassúsági verseny

Kézdivásárhelyen a Zöld Nap Egyesület partnerségben a helyi Sportirodával július 30-án, csütörtökön 18 órától a sportcsarnok mellett gyerekeknek és ifjaknak lassúsági ügyességi kerékpáros versenyt szervez. Keresik azt a bringást, aki a leglassabban haladva képes uralni a kerékpárját. Megállni nem szabad, folyamatosan haladni kell! Lehetőleg saját kerékpárral kell benevezni a versenyre. A nyeremények most sem maradnak el. Külön korosztályban versenyeznek az óvodások, elemi iskolások, V–VIII. osztályosok és az ifjak. Érdeklődni, jelentkezni a 0766 611 066-os telefonszámon lehet. Be kell tartani a járványügyi előírásokat.

Tekerj egy jó célért!

A cukorbeteg gyermekekért szervezi a Háromszéki Közösségi Alapítvány az idei különleges biciklitúrát augusztus 8-án. Az adománygyűjtő megmozduláson egyetlen kerékpárpárosnak, a 21 éves Vajna Jánosnak (16 éve cukorbeteg) lehet szurkolni a Sugásfürdő felé vezető útvonalon, aki azt tervezi, 24 óra alatt 45-ször biciklizik ki és vissza a fürdőtelepre. Kitűzött célja teljesíteni az Everesting-kihívást, ami azt jelenti, hogy egy adott hegyi szakaszon annyiszor kell fel- és lemenni, míg teljesül a Mount Everest 8848 m-es szintkülönbsége. A különleges teljesítménytúra kedvezményezettje a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete.

A túra augusztus 8-án hajnali egy órakor indul a Csaba-forrástól a Sugásfürdőig tartó szakaszon, és a kezdeményező tervei szerint éjfélkor zárul. Adományozni a helyszínen lehet, valamint a Háromszéki Közösségi Alapítvány irodájában (Sepsiszentgyörgy, Templom u. 1A/Amőba Oktatási Központ) is naponta 10–16 óráig, illetve közvetlen banki átutalással a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületének számlájára: Banca Transilvania, Suc. Sf. Gheorghe, RO79BTRL01501205D20206XX. A célösszeg 12 000 lej, cukorszintmérő eszközökre és kiegészítőkre gyűjtenek.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Márkosfalván ma 7.30–9 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

SZÚNYOGIRTÁS. A kedvezőtlen időjárás miatt már egyszer elhalasztott szúnyogirtásra hétfő este és kedd reggel sem kerülhetett sor Sepsiszentgyörgyön. A Prázsmár környékén kialakult sűrű köd miatt a repülő nem tudott felszállni, ezért az akciót kedd estére és szerda reggelre napolták el. Emlékeztetik a lakókat, hogy a méhtartó gazdák kérésére a repülőből való permetezésre 8 óra után kerül sor és egészen naplementéig tart. A későbbi kezdés miatt egy második időpontban is szükség lesz a permetezésre, ez szerda reggel 6 és 8 óra között történik.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kézdiszentléleken, csütörtökön Kiskászonban, Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

HUMORKERT. Várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán.

TAGDÍJ. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjkifizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsi­szentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.