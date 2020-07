A szevlievói két harmadik hely után a Kovászna megyei sportolók újra remekeltek a motokrossz Balkán-bajnokságon, miután a sorozat hétvégi futamán egy második és egy negyedik helyezést zsebeltek be. A pontvadászat harmadik viadalának újfent Bulgária adott otthon, most azonban Szamakovban ugratott Tompa Krisztián és Ördög Zoltán.

Harmadik fordulójához érkezett a motokrossz Balkán-bajnokság, s a szamakovi viadal rajtjánál ott találtuk a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztiánt és az ozsdolai Ördög Zoltánt is. Előbbi a Bukaresti Steaua, míg utóbbi a szintén fővárosi TopCross színeiben ért el újabb jó eredményt.

A megyeszékhelyi Tompa egy KTM nyergében az MX2-es (250 cm2) géposztályban a verseny mindkét futamát negyedikként zárta, így összesítésben is a negyedik lett idei második bolgár vendégszereplésén. „Akárcsak két hete, az alkarom most is bedurrant, így alig tudtam megtartani a motort. Nem akarok kifogásokat keresni, de a mostani teljesítményem ennyire volt elég” – összegezte kérésünkre a hétvége történései Krisztián.

A Yamaha támogatását élvező 13 esztendős Ördög Zoltán a 85 cm2-es kategóriában kiegyensúlyozott motorozásának köszönhetően javítani tudott a legutóbbi bolgár eredményén: amíg Szevlievóban harmadik volt, most mindkét versenyfutamon második lett, így összesítésben a második helyezettnek járó serleget emelte magasba.

„Jó volt a verseny, még annak ellenére is, hogy rengeteg esőt jósoltak a hétvégére. Szombaton száraz és poros pályán edzettünk, estére viszont megnyílt az égi csap, és ez is segített abban, hogy vasárnapra a lehető legjobb körülmények között zajlott le a viadal” – nyilatkozta újságunknak Zoltán édesapja, Ördög István.

Eredmény (Szamakov, Balkán-bajnokság 3. futam): * 85 cm2 (22 induló): 1. Hristian Georgie, 2. Ördög Zoltán, 3. Miroszlav Dimitrov * MX2 (30 induló): 1 Hakan Halmi, 2. Nyikolaj Malinov, 3. Julian Georgiev, 4. Tompa Krisztián.

A küzdelemsorozat szintén Bulgáriában folytatódik, hiszen a Balkán-bajnokság következő futamának Troyan ad majd otthont.

Elkészült az országos versenynaptár

A Román Motorkerékpáros Szövetség (FRM) véglegesítette a 2020-as országos moto­krosszbajnokság versenynaptárát. A közzétett program szerint a sorozat harmadik futamát Sepsiszentgyörgyön tartják szeptember 12–13-án. A hétfordulós pontvadászat tervezett versenyei: * augusztus 29–30.: Moreni * szeptember 5–6.: Prundu * szeptember 12–13.: Sepsiszentgyörgy * szeptember 19–20.: Marosvásárhely * október 10–11.: Ciolpani * október 17–18.: Lugos * október 24–25: Érmihályfalva.