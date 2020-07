Időutazás – a Bodok Szálló fél évszázada

Volt a város büszkesége, most szégyene. A régi városkép első durva beavatkozásaként született, most a modern városkép kialakításához kell átadnia a helyét. A sepsiszentgyörgyi Bodok Szálló közel ötvenéves múltja viharokkal teljes: abban az időszakban épült, amikor egyszerre még nagyon sok mindent kellett építeni, s bár a szocialista tervgazdaság minden építőtelep anyagellátását előirányozta, átadása mégis csúszott; egy majdani pezsgő turistaforgalomra tervezték, kihasználtsága azonban csak nagyon ritkán érte el a maximumot. Az erőltetett építkezés nyomai hamar meglátszottak rajta, az elsietett, nem éppen csúcsminőségű munka idővel megbosszulta magát, aztán a földrengések használhatatlanná tették az épületet; megjárta a romániai magánosítás sajátos útját, kis híján a hírhedt Erdély Ede tulajdonába került, végül az ország egyik leggazdagabb vállalkozója vásárolta meg, kezdte el felújítását, majd hagyta sorsára. Aztán a város kálváriája következett, előbb az öröm, hogy sikerült méltányos áron megvásárolnia, rögvest születtek is ötletek újrahasznosításáról, aztán a remény, hogy magánvállalkozó bevonásával újra szállodaként lehet működtetni, majd a kiábrándulás, amiért ez az út sem járható. Aztán a tanácstalanság, majd ismét újratervezés, végül a merjünk nagyot álmodni megnyugtató fináléja: művelődési központ épül helyére. Hogy ezekről a folyamatokról hogyan tájékoztatta a sepsiszentgyörgyieket a helyi sajtó, azt vizsgáltuk meg a Megyei Tükör és a Háromszék ötven évfolyamában. Időutazásra hívjuk hát olvasóinkat.