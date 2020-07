Az értékjegy kizárólag az oktatást, nevelést szolgálhatja, nem ruházható át, és a szolgáltatás kifizetését az iskolák rendezik. A támogatást a gyermek szülője vagy törvényes gyámja kell kérelmezze. Az indoklás szerint a jogszabály a dolgozó szülőknek nyújt segítséget, és abban támogatja őket, hogy ne hagyják ott munkahelyüket. Az értékjegy pénzbeli értékét minden évben az inflációs rátához fogják igazítani. Az értékjegyből részben vagy teljesen fedezhető lesz majd az órák utáni foglalkozás költsége. (Agerpres)

KÖNNYÍTÉS INGÁZÓKNAK. Elfogadta hétfőn a szenátus azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amely szabályozza a határ menti ingázók jogállását. Ennek értelmében azok, akik Romániában élnek és naponta vagy legalább hetente hazajönnek, de az ország határain kívül, például Magyarországon dolgoznak, ingázói okiratot kapnának a megyei illetékes hatóságoktól. A tervezet azokra is vonatkozik, akik például Magyarországon laknak, de Romániában dolgoznak. Az okiratot a családtagok is kikérhetik, a külföldi munkavállalás idejére vonatkozna, és jelentősen megkönnyítené a határátkelést például részleges határlezárás esetén. A tervezet továbbá tíz határátkelő megnyitását írja elő 2021 januárjától Arad, Bihar, illetve Szatmár megyében. Az út készen áll a határ mindkét oldalán, az infrastruktúra adott, a román állam mégsem nyitotta meg a határátkelőket. Ez a megoldás csökkentené a jelenlegi járványügyi helyzet miatt túlzsúfolt határátkelők forgalmát – nyilatkozta Cseke Attila szenátor. A jogszabálytervezetről a képviselőháznak is döntenie kell. (Kolozsvári Rádió)

TRAGÉDIA A HEGYEN. Villámcsapás következtében vesztette életét hétfő este egy német fiatalember a Tarnica-csúcson, a Radnai-havasokban – közölte tegnap a Beszterce-Naszód Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A 32 éves férfi egy 17 tagú csoport tagja volt, amelyet elkapott a vihar a hegyen. A többi kirándulónak nem esett baja. (Agerpres)