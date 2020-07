Bérpótlékot kérnek

A bérpótlék járna az összes olyan alkalmazottnak, akik koronavírus-fertőzött betegekkel kerülnek kapcsolatba: orvosok, asszisztensek, a mentőszolgálat tagjai, a közegészségügyi igazgatóságok munkatársai. A szakszervezet ugyanakkor kérte, hogy hirdessenek országos szintű járványhelyzetet. Követeléslistájukon szerepel továbbá a megfelelő minőségű és mennyiségű védőfelszerelés biztosítása és a munkaprogram csökkentése. Jelezték, figyelembe kell venni azt is, hogy a személyzet órákon keresztül, rendkívül nehéz körülmények között, védőfelszerelésben dolgozik. A szakszervezeti vezetők követelték továbbá, hogy különítsenek el pénzt a 2500 lejes kockázati pótlékra vonatkozó törvény alkalmazására. Kérték továbbá, hogy az egészségügyi dolgozóknak 2020-ra is biztosítsanak utazási csekket, emeljék a béreket a 2022-ben előirányzott szintre, és minden pótlékot a jelenlegi alapfizetéshez viszonyítsanak. A tárgyalásokat követően Ludovic Orban kormányfő úgy nyilatkozott, kevés önkéntes jelentkezett, nem sikerült áthidalni a szakemberhiányt, ezért a hatóságok élni fognak a törvény adta lehetőséggel, hogy áthelyezzék a COVID-19-betegeket kezelő egészségügyi személyzetet. Elmondta azt is, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy azok az alkalmazottak is megkapják a 2022-re előirányzott bérüket, akik korábban nem részesültek ebben az emelésben, és azt a lehetőséget is, hogy bizonyos, veszélynek kitett alkalmazottak nagyobb bérpótlékot kapjanak.