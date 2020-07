Az alapító atyák és a rabszolgaság

Cotton a The Arkansas Democrat-Gazette helyi lapnak azt fejtegette, hogy az alapító atyák a rabszolgaságot olyan „szükséges rossznak tartották, amelyre az unió felépült”. Szavai óriási vihart keltettek a közösségi médiában, ahol politikusok és újságírók egyaránt hozzászóltak, másnap már az országos médiumok is értelmezték a nyilatkozatot. A szenátor még első nap a Twitteren közölte, hogy „az alapító atyák nézeteinek és annak a leírása, hogyan kezdték meg ennek az ördögi intézménynek a lebontását, nem a rabszolgaság támogatása vagy igazolása”. Szerinte nem meglepő, hogy az 1619 Project képtelen helyesen felidézni a tényeket. Az 1619 Project a The New York Timesban tavaly megjelentetett esszésorozat, amelynek szerzője, Nikole Hannah-Jones azt az elméletet népszerűsíti, hogy az Egyesült Államok története nem az 1776-ban kihirdetett Függetlenségi Nyilatkozattal kezdődik, hanem 1619-ben, amikor az első rabszolgák megérkeztek a virginiai Jamestown településre. Hannah-Jones azt sugallta, hogy az amerikai szabadság és függetlenség elveit a feketék váltották valóra. Elképzelését több történész cáfolta, mások viszont egyetértenek vele. A magát afroamerikaiként azonosító Hannah-Jones idén Pulitzer-díjat kapott. A The New York Times – amelynek tulajdonosa felmenőiről éppen a napokban írta meg a New York Post, hogy rabszolgatartók is voltak közöttük – eddig kiállt az elmélet mellett.

Tom Cotton a múlt héten törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy az iskolákban tiltsák be az 1619 Project oktatását. Javaslatát a szenátor azzal indokolta, hogy az elmélet „rendszerszerűen fajgyűlölő országként” állítja be az Egyesült Államokat, amelynek alapértékeibe „beivódott” a rabszolgaság. Cotton e törvényjavaslatról adott hétvégi interjújában értelmezte az alapító atyák véleményét.

Az 1619 Projectet Ted Cruz texasi republikánus szenátor korábban „propagandának” minősítette, Mike Pompeo külügyminiszter pedig júliusban – amikor kiderült, hogy tévésorozat is készül belőle – úgy nyilatkozott, hogy ez nem más, mint „az a marxista ideológia, mely szerint Amerika csak elnyomókból és elnyomottakból áll”.