Az EMSZ bemutatta kézdiszentkereszti jelöltjét

Felső-Háromszéken Torja, Kézdivásárhely, Esztelnek és Gelence polgármesterjelöltje után az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt által létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kézdiszentkereszti polgármesterjelöltjét – megyeszinten a tizenegyediket – mutatták be tegnap a kézdivásárhelyi Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) székházában, az Erzsébet Teremben.

A sajtótájékoztatón Fazakas Péter, az EMNP megyei önkormányzati képviselője is jelen volt, aki leszögezte: nem titok, hogy a pártszövetség célja polgármester- és tanácstagjelölteket indítani minden háromszéki községben, illetve több városban, megteremtve a választás szabadságát. Tisztában vannak azzal is, hogy ez mindenhol nem tud megvalósulni. Már a múlt év őszén azon munkálkodtak, hogy megfelelő jelöltet találjanak Kézdiszentkereszten is, több név felmerült, végül Szalló János Adolfra esett a választás.

Ezt követően Szalló János Adolf mutatkozott be. 1974. március 10-én született Kézdivásárhelyen, de tősgyökeres kézdiszentkeresztinek vallja magát. 2004-től 2008-ig volt az RMDSZ színeiben helyitanács-tag, 2008-tól a községházán adminisztrátorként dolgozott, majd 2012 és 2016 között alpolgármesterként tevékenykedett Páll Endre jelenlegi községvezető mellett, azóta ismét önkormányzati képviselő. Véleménye szerint a község lakói tudják azt, hogy mit tett a településért, minden olyan napirendi pontot támogatott, amely a lakosság érdekeit szolgálta. Februárban 475 támogatói aláírást gyűjtöttek a barátai azért, hogy indulhasson az RMDSZ-előválasztáson, de erre nem került sor. „Nem uralkodni, hanem szolgálni szeretném Kézdiszentkereszt község la­kosságát” – hangsúlyozta Szalló János Adolf, aki szerint őt mindenki ismeri a községben. Azt is elmondta, hogy a pártszövetség teljes tanácstagjelölt-listával vág neki a szeptember 27-i helyhatósági választásoknak, és azon fiatal, egyetemet, főiskolát végzett, a közösségért tenni akaró személyek szerepelnek.

Ezután Fekete Gábor, az EMSZ kézdiszentkereszti alpolgármester-jelötlje is bemutatkozott. 1973-ban született, nős, egy fiúgyermek édesapja és jelenleg az MPP-t képviseli a helyi tanácsban.

Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke, az EMSZ megyei koordináló testületének vezetője szerint Szalló János Adolf úgy látja, hogy az EMSZ jelenleg nagyobb mozgásteret tud biztosítani számára, több lehetőséget ad a kibontakozásra, mint az RMDSZ.

Újságírói felkérésre Szalló János Adolf választási programjának főbb pontjait is ismertette. Elmondása szerint a jelenleginél jobb kommunikációt óhajt kiépíteni a község választópolgáraival, hiszen ezelőtt nyolc évvel azt ígérték nekik, hogy évente falugyűlést tartanak mindkét településen, de erre nem került sor, és újra kell indítani a helyi tévéműsort, amely közvetítené a tanácsüléseket. Fő célja az ivóvízhálózat és csatornázás kiépítése, illetve az aszfaltozás folytatása és egy családorvosi rendelő beindítása – hangsúlyozta Szalló János Adolf –, aki végezetül azt is elárulta, hogy Boldizsár Géza tanácstag kollégájával a múlt csütörtökön kilépett az RMDSZ-ből, szándékukat írásban közölték az RMDSZ kézdiszéki szervezetével.