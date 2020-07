Közel ezerkétszáz új eset

Továbbra is emelkedő tendenciát mutat a járvány alakulása Romániában, a hatóságok szerda délben 1182 új fertőzöttről számoltak be, így a nyilvántartott Covid-19 esetek száma elérte a 48 235-öt hazánkban. A korábban már igazolt fertőzöttek újratesztelése nyomán 643 pozitív esetet azonosítottak. Kovászna megye két új esettel szerepel a legutóbbi összesítésben, ezzel 403-ra nőtt igazolt megbetegedések száma térségünkben.

A járvány kezdete óta összesen 26 446 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, további 3870 tünetmentes személy pedig tíz nap után elhagyhatta a kórházat. A szerdai jelentésből kiderült az is, országszerte kórházban 6926 személyt ápolnak, közül 377-en intenzív terápiás ellátásra szorulnak. A hatóságok emellett harminc, a fertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetről is beszámoltak, s mint kiderült, mindannyian más társbetegségekben is szenvedtek.

A legutóbbi jelentés óta 22 049 tesztet hajtottak végre, ebből 8095-öt kérésre végeztek el. A fertőzöttek közül 2713 személy lakhelyi, további 5510-en pedig intézményes elkülönítésben vannak, a karanténban lévők közül 16304 személyt otthonaikban tartanak megfigyelés alatt. (dvk)