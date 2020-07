Kerékpáros lassúsági verseny Kézdivásárhelyen a Zöld Nap Egyesület partnerségben a helyi sportirodával ma 18 órától a sportcsarnok mellett gyerekeknek és ifjaknak lassúsági ügyességi kerékpárversenyt szervez. Keresik azt a bringást, aki a leglassabban haladva képes uralni a kerékpárját. Megállni nem szabad, folyamatosan haladni kell! Lehetőleg saját kerékpárral kell benevezni a versenyre. A nyeremények most sem maradnak el. Külön korosztályban versenyeznek az óvodások, elemi iskolások, V–VIII. osztályosok és az ifjak. Érdeklődni, jelentkezni a 0766 611 066-os telefonszámon lehet. Be kell tartani a járványügyi előírásokat.

Apróhirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Apróhirdetési, illetve reklám­irodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. A honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Szabadtéri koncertek

KULTÚRPARK. Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) július 31-én, pénteken 19 órától a The Crazy Plumbers & Voces Női Kar ad szabadtéri koncertet. A kedvezményes árú jegyek 5, a teljes árúak 10 lejért a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatók ma 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

WEGENER PARK. Kézdivásárhelyen a Wegener parkban augusztus 1-jén, szombaton 20 órától (esőnap: 2., vasárnap 20 óra) a The Crazy Plumbers & Voces Női Kar szabadtéri koncertje hallható. Jegyek elővételben 10 lejért válthatók a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

Szabadtéri filmvetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21.30-tól (esőnap: augusztus 1., szombat 21.30) a Valami Amerika 3. című 2018-as magyar filmet vetítik román felirattal. Jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma 14 órától. Mindenkinek kötelező a járványügyi biztonsági előírások betartása.

Háromszéki arcképcsarnok: Jánosi József

Ritka kincsek kerültek elő a Kovászna Megyei Művelődési Központ filmarchívumából: a Kazetta sorozatban Bartók Emese és Somogyi Csaba interjúit vetítik az elkövetkező hetekben. Háromszék közművelődési életének jeles személyiségei vallottak a kamera előtt életútjukról, munkásságukról, világlátásukról. Közös bennük, hogy mindannyian nemcsak nagy öregjei saját szakmájuknak, de több téren is megállták a helyüket. Vallomásaikból egy-egy nem átlagos élet bölcsességei, tapasztalatai ragyognak át. A Jánosi József néptánckutatóval és koreográfussal készült beszélgetés ma 20 órától látható az intézmény Facebook-oldalán (facebook.com/cultcov.ro/).

Fotózásra fel!

A Turulmadár Ifjúsági Iroda fotó- és rövidfilmverseny-sorozatot hirdet Changing view címmel a 14–30 év közötti háromszéki fiataloknak azzal a céllal, hogy új perspektívákból, új megközelítésből jelenítsenek meg egy-egy adott témát. A többfordulós képi és rövidfilmes feladatokat kéthetente kell teljesíteni. A három-három fordulós versenysorozatban az egyesület kéthetente hirdeti meg az újabb témákat fotó vagy rövidfilm kategóriában. Ezeket a témákat az egyesület Facebook-oldalán (facebook.com/turuliroda/) az iroda által felkért előadó egy rövid videóüzenetben fogja meghatározni. A feladatokat a versenyzőknek a megadott határidőig kell teljesíteniük. A verseny 2020. július és december között zajlik. A résztvevők értékes díjakban részesülnek. Egy időben a fotó- és rövidfilmversennyel az egyesület egy podcast-sorozatot is indít, amelyben a témákat bejelentő meghívottakkal a fiatalok hosszabban elbeszélgetnek, érintve a feladott témát, de személyes tapasztalatokról, életszemléletről is beszélgetnek. A podcast célja élettapasztalatok, tudás, ismeretek átadása, példák bemutatása a fiataloknak. A filmek 2–3 hetente jelennek meg az iroda közösségi oldalán.

Házasulandók figyelmébe

Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a házasulandó párok figyelmét, hogy a házassági nyilatkozatot már személyesen is kitölthetik és aláírhatják az önkormányzat anyakönyvi hivatalában. Az esketéseken – a házasulandó párt is beleértve – legtöbb nyolc személy vehet részt továbbra is. A hatóságok által előírt óvintézkedések betartása kötelező. Igény szerint a polgári esküvő szabadtéren (magánterületen) is megszervezhető. Szabadtéri szertartás esetén a kötelező távolságtartás mellett legtöbb 50 lehet a résztvevők száma. Az egészségvédelmi intézkedések betartása ez esetben is kötelező.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET. Augusztus 2-án, vasárnap 19 órától ökumenikus istentisztelet lesz a kézdivásárhelyi református templomban a feketehalmi börtönben raboskodó Beke Istvánért és Szőcs Zoltánért.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kiskászonban, Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron, pénteken Torján. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.