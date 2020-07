Mint ismert, a kupadöntőben az FCSB 1–0 arányú győzelmet aratott a Sepsi OSK felett, majd miután visszatértek az edzőközpontba, ünneplés közben mind a labdarúgók, mind pedig az ultrák semmibe vették a koronavírus-járvány miatti távolságtartási szabályokat, a közös éneklés közben a román ultrák trágár, xenofób nótái is felharsantak. Az ünneplő tömeg Gheorghe Mustață, a szurkolói csoport egyik szélsőséges vezetőjének irányításával többször is lelkesen énekelte, hogy Románia a mi országunk, és lep...k a ti Magyarországotokat. Lesz....k, hazátlanok! (România e țară noastră și ne p...m pe Ungaria voastră. Să-ți dăm la m...e, bozgore).

Egy nappal az eset után Hadnagy Attila a bukaresti sportsajtóban válaszolt néhány kérdésre, és elmondta, hogy fájdalmas volt látni a történteket, főleg, hogy mindezt egy ilyen nagy múltú, hagyományokkal rendelkező klub teszi, mint az FCSB. Elfogadhatatlannak tartja a játékosok viselkedését, és azt is, hogy a vezetőség semmit nem tett a magyarellenes éneklés megakadályozása érdekében, így bocsánatkérést várnak. Az interjúra reagálva, a fővárosi klub megmondó-emberének és Gigi Becali tulajdonos bizalmasának számító Mihai Stoica egy Facebook-bejegyzésben szólalt meg a történtekkel kapcsolatban.

Az 55 éves, nagyszebeni születésű sportigazgató azzal kezdi, hogy nem volt jelen az esetnél, így leállítani sem tudta a magyarellenes rigmusokat, bocsánatot pedig azért nem tud kérni, mert még sosem beszélt a háromszéki klub ügyvezető igazgatójával. „Őszintén, tőlem sem kértek bocsánatot, amikor az ő szurkolóik engem szidalmaztak a bajnoki meccseken. Tisztán és érthetően, az anyanyelvemen” – tette hozzá az FCSB sportigazgatója.

Stoica szerint a zárt kapus kupadöntőn a Sepsi küldöttsége magyar rigmusokat kiabált. „Nem zavart, még úgy sem, hogy ez a Román Kupa fináléja volt. Az sem zavart, hogy sajtóhírek szerint a magyar kormány tölti fel olyan klubok számláit, amelyek a román versenyrendszerben szerepelnek, de lehet, vannak román szurkolók, akiket ez bosszant” – írta a klubvezető, majd hozzátette, hogy a személyre szabott maszkok miatt nem láthatta szitkozódni az FCSB játékosait. Végezetül pedig az egész ügyet a járvány okozta túlzott érzékenységnek titulálja. (miska)