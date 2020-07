Az elmúlt hét végén a bukaresti Balázs-Sőtér Jolán Stadionban rendezték meg az ifjúsági nyílt atlétikai Román Kupát, amelyen két sepsiszentgyörgyi klub színeiben négy sportoló is részt vett. Ez a verseny volt az első országos szintű megmérettetés Romániá­ban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett szükségállapot után.

A megyeszékhelyi Sepsi ISK atlétika-szakosztályának három futója vett részt a via­dalon, amelyet szigorú biztonsági intézkedések mellett tartottak meg. Csapatunktól származó információk szerint az idei Román Kupán csak a rövid, gyorsasági számokban tartottak versenyt, így a sportiskola közép- és hosszútávfutói nem tudtak igazából kibontakozni. Ennek ellenére mindannyian egyéni csúccsal zárták a megmérettetést.

A lányok 400 méteres via­dalában érdekelt Bálint Krisztina 62.73 mp-es idővel a negyedik helyen fejezte be futamát, ez a teljesítmény összességében pedig a 21. helyre volt elég. Ugyancsak ebben a számban állt rajthoz a Sepsiszentgyörgyi MSK egyetlen sportolója, Cristina Ruț Vasile, aki 63.60 mp-cel hatodik lett az egykori viadal második futamában, s a 25. idővel zárta a megmérettetést. Szintén 400 méteren, ám a fiúk versenyében két Sepsi ISK-s atlétánk harcolt a távval és a másodpercekkel: Koós Loránd holtversenyben a bukaresti Damian Didier Mititeluval a második helyen ért célba a futamán (52.91 mp) és végül a 18. lett; Jánó Attila is másodikként fejezte be versenyét (55.47 mp), de időeredménye csak a 43. pozícióhoz volt elég.

Eredmények:

* 400 méter, lányok (46 induló): 1. Adina Elena Circiogel (Brassói Barcaság SK) 56.35 mp, 2. Corina Ilinoiu (CSM Focșani 2007) 57.60 mp, 3. Dana-Maria Govoreanu (Vâlceai SK) 58.12 mp… 21. Bálint Krisztina (Sepsi ISK) 62.73 mp... 25. Cristina Ruț Vasile (Sepsiszentgyörgyi MSK) 63.60 mp

* 400 méter fiúk (71 induló): 1. Adrian Marian Bondoc (Szörényvári MSK) 49.13 mp, 2. Remus Andrei Niculiță (Ploiești-i ISK–Bukaresti MSK) 49.21 mp, 3. Denis Simon Toma (Voluntari-i VSK) 49.22 mp... 18. Koós Loránd (Sepsi ISK) 52.91 mp... 43. Jánó András (Sepsi ISK) 55.47 mp.

A Sepsi ISK atlétáira szombaton újabb verseny vár, hiszen ugyancsak a fővárosban rendezik meg a gyermek I–II-es korosztály országos bajnokságának döntőjét, amelyen Vitályos Orsolya 300 méteres síkfutásban és távolugrásban teszi próbára magát. (tibodi)