Interetnikai konfliktusok Erdélyben, 1918–19

Múlt szombaton, július 25-én lépett érvénybe a 2020. július 21-i 138-as törvény, amely Vasile Nicula, Ion Oargă és Gheorghe Crișan történelmi személyiségeket, ismertebb néven Horeát, Cloșcát és Crișant, az 1784-es parasztfelkelés vezetőit a román nemzet mártírjainak és hőseinek nyilvánítja. Megjelent a 2020. július 22-i 647-es Hivatalos Közlönyben. (Ugyanott lépett érvénybe a 137-es törvény is, amely Mihály vajdát, Mihai Viteazult szintén a román nemzet mártírjának és hősének nyilvánítja, de ez egy más történet.) Említett törvény 3. cikkelye így fogalmaz: a román nép Erdélyi-középhegységben hozott áldozata folytonosságának hangsúlyozására, Horea, Cloșca és Crișan mártír hősök emlékének ápolására november 8-át a jósikafalvi román mártírok emléknapjává nyilvánítják. A Bélesként is ismert, teljesen román lakosságú Jósikafalván 1918 novemberében szökött román katonák és parasztok kifosztották az Urmánczy-kastélyt, meggyilkolva az épületet védő három csendőrt. Ezt követően Urmánczy Nándor képviselő különítménye kivégzett mintegy harminc lázadó parasztot. Annak ellenére, hogy osztályalapú konfliktusról volt szó, nemzeti síkra terelték, románok elleni magyar vérengzésként tüntették fel, sőt, a köröstárkányi vérengzés magyar áldozatainak számát, 91-et említenek itt is. Az alábbiakban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen készült, Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19–20. században című modul Atrocitások, pogromok, tömeggyilkosságok, népirtások című anyagát közöljük a Digitális Konfliktus Adatbázis alapján.