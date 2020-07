Kárpát-medencei gombásztáborozás Székelyvarságon

Idén július 10–15. közt rendeztük meg 21. nemzetközi gombásztáborunkat és mikológiai-etnomikológiai konferenciánkat a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gombászegyesület (LKG) szervezésében Székelyvarságon, mintegy hetven állandó és húsz időnkénti résztvevővel a Kárpát-medencéből. Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve. Előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket.

Társszervezőnk volt a Varságért Egyesület. Fő támogatóink: Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) és Székelyvarság Önkormányzata, de segített bennünket a Corvin Kiadó Déváról, a Herasib Kft. Medgyesről, a Dália Kft. és a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről. Fő házigazdáink voltak: a Csorgókő és a Három Bocs Panzió, ahol a rendezvényeink nagy része zajlott (a járvány miatti óvintézkedések betartásával). 10-én Tamás Ernő polgármester nyitotta meg a tábort, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket.

Naponta volt legalább öt gombásztúra helybeliek kalauzolásával (a túravezetők dolgát Tóth Márton főerdész hangolta össze), azonosítás, gombás játék, a gombák szépe kiválasztása. Gombás vonatkozású könyvet mutatott be Kőszeginé Tóth Judit. Rimóczi Imre (Budapestről online) a Kárpát-medence orchideáinak szomszédságában élő nagygombáinkról, Kicsi Sándor András állat és gomba kapcsolatáról, Zsigmond Győző az udvarhelyszéki népi gombászatról tartott előadást, Macalik Kunigunda a kolozsvári mikológiai és etnomikológiai kutatásokról, Fehér Kinga és Babos Krisztina a Szatmár megyei gombászok körének mikológiai, etnomikológiai munkásságáról számolt be, Bélfenyéri Gábor a marosi Gombász Baráti Körről beszélt, Szász Gábor Varság történetét mutatta be, Pál-Fám Ferenc, valamint Zoltán Sándor és Fedor Ilona a vidék gombáiról frissen szedett példányok alapján tartott előadást. A gombafelismerési verseny (Zoltán Sándor, Soós Barna), a szabadtéri gombás játékok (Zsigmond Győző), a hozott gombasavanyúságok versenye (Mihály Mónika) is összejött, s a szabad program sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombapreparátum- és gombafotó-kiállításra (Téglás Zoltán, Bélfenyéri Gábor). Szervező egyesületünk Búzás Mihály Barnának átadta a Veress Magda-díjat, és ismertettük a dévai Corvin Kiadónál megjelent új gombanaptárunkat is. Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban.

Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Pál-Fám Ferenc, Oross Kinga, Fedor Ilona stb.) történt a gombaazonosítás, a terepmunka. Titkárunk Tamás Tünde volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 250-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban, és ki is állították feliratozva ezek nagy részét.

Szinte semmi sem úgy történt, ahogy terveztük, visszatérő jelenség volt az újratervezés, de a szükségmegoldások miatt nem görcsöltünk be, egymást bátorítva hoztuk meg a döntéseket, melyek egy része jobbnak bizonyult a rendes körülmények között alkalmazottaknál is.

Mi tagadás: veszélyes vállalkozás zajlott le tünetmentesen a betegségeket illetően, másfelől pedig öröm volt látni és hallani a felszabadult társaság megnyilatkozásainak majd mindegyikét. Eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Zsigmond Győző,a László Kálmán Gombászegyesület elnöke