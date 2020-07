Következő írásunk

Vigyázzunk egymásra! Viseljünk szájmaszkot, amikor csak lehet. A szájmaszk megvéd bennünket az esetleges megfertőződéstől, de megvédi a körülöttünk lévőket is, mert nem engedi, hogy akaratlanul bárkit is megbetegítsünk. Kettős szerepe van tehát a maszknak: nemcsak bennünket véd meg, hanem a mellettünk lévő embereket is. És noha nem igazán élvezzük, amikor rajtunk van, mégis ott cseng a felszólítás a fülünkben: Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra! Hordjuk a maszkot!