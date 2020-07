Vigyázzunk egymásra! Viseljünk szájmaszkot, amikor csak lehet. A szájmaszk megvéd bennünket az esetleges megfertőződéstől, de megvédi a körülöttünk lévőket is, mert nem engedi, hogy akaratlanul bárkit is megbetegítsünk. Kettős szerepe van tehát a maszknak: nemcsak bennünket véd meg, hanem a mellettünk lévő embereket is. És noha nem igazán élvezzük, amikor rajtunk van, mégis ott cseng a felszólítás a fülünkben: Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra! Hordjuk a maszkot!

Istenem, de jó lenne, ha ez a „vigyázzunk magunkra és egymásra!” felszólítás máskor is elhangzana! Milyen jó lenne, ha más kontextusban is használnánk, nem csak most, a járvány idején... Mert hát ez lenne a dolgunk, a küldetésünk: vigyázzunk magunkra és egymásra! Vagy, ahogy Pál apostol mondja a galatákhoz írt levelében: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét! Illetve pár verssel később figyelmeztet arra is, hogy mindenki a maga terhét hordozza! (Gal 6,2.5)

Mert nem csak az a feladatunk, hogy ettől a fránya vírustól megvédjük magunkat és egymást s fizikailag egészségesek maradjunk, hanem elsősorban az, hogy figyeljünk oda a magunk és embertársaink lelkére is. Az érzelmi zsarolás, egy hazugság, egy lenéző tekintet talán jobban öl, mint a vírus. Fájdalmasabb, ha nem vesznek figyelembe, kigúnyolnak, rágalmaznak, mint ha a koronavírustesztünk pozitív eredményt ad. A házastársak közötti folytonos veszekedés vagy erőszak, a gyermekek meg nem hallgatása, mellőzése, az öregektől való szabadulni vágyás, a testvér kisemmizése, alkalmazottak, munkatársak kihasználása mélyebb sebet ejthet, maradandóbb nyomot hagyhat az emberen, mint a legújabb s legfertőzőbb Covid-19.

Egyébként Pál apostol felszólítása olyan, mint a maszk viselésének kettős hasznossága. Először kijelenti, hogy egymás terhét hordoznunk kell, majd pár verssel arrább megjegyzi, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Mit jelent ez? Azt, hogy mindannyinknak megvannak a magunk nehézségei, terhei, vírusai, melyeket hordanunk kell zúgolódás nélkül, türelemmel. El kell viselnünk, küzdenünk kell ellenük, és persze minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy azok megoldódjanak, vagy hogy kigyógyuljunk belőlük. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy másoknak is vannak terheik, küzdelmeik, vírusaik. És ezekkel is fel kell vennünk a harcot. Mert ezt várja el tőlünk Krisztus törvénye: odafordulást, empátiát, segítségnyújtást, összefogást, hogy ezáltal a célt egy nagy közös erőbedobással el lehessen érni. Sokkal könnyebb együtt, egymás terhét és a magunkét hordozva, mintha csak saját magunkért lennénk és csak saját magunkra számíthatnánk.

Vigyázzunk magunkra és egymásra! A magunk lelkére és egymás lelkére!

Marosi Tünde