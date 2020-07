Kötelező maszkviselet a köztereken

Dâmbovița megyében, ahol nagyon magas a koronavírussal fertőzöttek száma, mától kötelező módon használni kell megyeszerte nyílt közterületeken a védőmaszkot. Emellett a piacokon és vásárokban a kereskedőknek kesztyűt is kell viselniük. Hasonló intézkedés lépett életbe Brassó megyében is, ahol az illetékes hatóságok tegnap úgy határoztak, a piacokon, állat- vagy hagyományos termékvásárokon augusztus elsejétől kötelező a védőmaszk használata. Emellett minden olyan kül- vagy beltéri rendezvényen, ahol több ember gyűlik össze vagy tömeg alakulhat ki, a zsúfolt területeken, sétálóövezetekben is csak maszkban lehet közlekedni – számolt be a döntésről a Digi24. A hírtelevízió szerint a fővárosban is hasonló rendelet bevezetésére készülnek, mely Bukarest régi belvárosát érintené. A javaslat Aurelian Bădulescu főpolgármester-helyettestől származik, és egy hétfői gyűlésen vitatják meg. Az elöljáró szerint első körben harminc napra rendelnék el a kötelező maszkviselést a régi városrész sétálóövezeteiben.

A Mediafax hírügynökség szerint Galac megyében is elrendelték a kötelező maszkviselést az 5 évesnél idősebbek számára zsúfolt nyílt és zárt terekben egyaránt. A vendéglátó egységek teraszain hétköznapokon este tíz, hétvégén pedig este 11 óráig tarthatók esküvők, keresztelők vagy családi összejövetelek. Vâlcea megyében a strandokon, medencék környékén kell maszkot viselniük a látogatóknak, a piacokon pedig kötelező lesz ezentúl a kesztyű használata is.