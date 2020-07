Amerikai csapatkivonás Németországból

Csaknem 5600 katonát NATO-tagországokba telepítenek át, mintegy 6400 katona pedig visszatér az Egyesült Államokba. Ezzel a németországi amerikai csapatok létszáma 36 ezer főről 24 ezerre csökken. Esper szerint a lépést úgy hajtják végre, hogy ezzel „erősítik a NATO-t, egyben Oroszország elrettentését”. A német földről kivont katonák közül mintegy kétezret Belgiumba és Olaszországba – és ezzel a Fekete-tenger térségéhez közelebb – telepítenek át. Az amerikai légierő 2500 tagja továbbra is az Egyesült Királyságban lévő mildenhalli támaszponton marad, nem kerül sor korábban tervezett átcsoportosításukra Németországba. Hozzáfűzte, hogy Donald Trump amerikai és Andrzej Duda lengyel elnök megállapodása értelmében Washington előirányozza amerikai haderő lengyelországi telepítését is. A miniszter bejelentette, hogy megszűnik az Európában állomásozó amerikai haderő (Eucom) németországi főparancsnoksága is: ezt Stuttgartból a belgiumi Monsba helyezik át, ahol a NATO-parancsnokság is található. A jövőben szó lehet a Stuttgartban lévő Afrikai parancsnokság (Africom) áthelyezéséről is, de ez ügyben még nem született döntés.

A miniszter kifejtette: a lépésekre az amerikai Országos Védelmi Stratégia felülvizsgálatának részeként kerül sor, a cél e stratégia prioritásainak biztosítása. A kormányzat jelenleg több mint fél tucat Harci Parancsnokság státuszát vizsgálja felül, ezt a folyamatot gyorsította fel Donald Trump amerikai elnök júniusi döntése az Európában állomásozó amerikai erők átcsoportosításáról.

Esper fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az Európában állomásozó amerikai csapatok mérete és összetétele többször is változott a NATO története során. Mint mondta: ezeket a változásokat időnként a fenyegetések jellegének megváltozása, időnként a nemzetközi környezet átalakulása eredményezte, de néha egyszerűen azért került rá sor, mert új NATO-tagok csatlakozásával megváltoztak a NATO határai is. A mostani döntéssel Esper reményei szerint a NATO „jobb és erősebb lesz”.

Nem így látják viszont az amerikai lépést a németek. A Németországban állomásozó amerikai katonák létszámának bejelentett csökkentése gyengíteni fogja a NATO-t – szögezte le tegnap Norbert Röttgen, a berlini szövetségi parlament (Bundestag) külügyi bizottságának elnöke. A Kereszténydemokrata Unió politikusa az Augsburger Allgemeine újságnak nyilatkozva úgy vélte, hogy az amerikai védelmi miniszter állításával szemben a lépés nem erősebbé, hanem gyengébbé teszi majd az észak-atlanti szövetséget. „Az Egyesült Államok katonai ereje nem nőni, hanem csökkenni fog, különös tekintettel Oroszországra, valamint az állandó konfliktusokra a Közel-Keleten” – emelte ki. Röttgen rámutatott, hogy az amerikai csapatok országa biztonságához is hozzájárultak, ugyanakkor Németország rendkívül fontos logisztikai központként is szolgált az Egyesült Államok globális katonai jelenléte szempontjából.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár arról számolt be, hogy az amerikai kormány a tegnapi bejelentést megelőzően konzultált a szövetség tagjaival. „Európa békéje és biztonsága fontos Észak-Amerika biztonsága és prosperitása szempontjából, s ebben az egyre kiszámíthatatlanabbá váló világban együtt erősebbek vagyunk” – húzta alá.