Antal Árpád ismertette: az RMDSZ jelöltlistájának első 15 helyén hét olyan jelölt neve szerepel, akik 35 évnél fiatalabbak, hatan nők, illetve hárman a város köztiszteletnek örvendő polgárai, akik az elmúlt években átvehették a Pro Urbe díjat. „Az idősek tapasztalatát és bölcsességét próbáljuk a fiatalok lendületével és kreativitásával ötvözni” – fogalmazott a polgármester. Újságírói kérdésre rámutatott, hogy mindig támogatta a nők részvételét a közéletben, higgadt és jó döntést úgy lehet hozni, ha minden szempont megjelenik. Az idősebbek, a fiatalok és a nők szempontjai mindig eltérnek valamelyest, mint amit ők látnak, van, hogy visszahúznak, vagy éppen lendületet adnak, de a jó döntések meghozatalához mind szükségesek.

A támogató aláírások kapcsán Antal Árpád rámutatott, hogy számára minden egyes szignó fontos visszajelzés, hogy az eddig elvégzett munkát értékelik az emberek, és támogatják abban, hogy csapatával folytatni tudja. Ebből a megfontolásból döntötték el azt is, hogy akik ellátják kézjegyükkel a támogató íveket, egy márciusban összeállított kiadványt kapnak ajándékba, mely az elmúlt 12 év önkormányzati megvalósításokról számol be. A kiadvány kapcsán megjegyezte: szerinte nagyon fontos, hogy egy önkormányzati vezetőnek legyen programja és elszámoljon az ígéreteivel, megvalósításaival. Antal Árpád úgy vélte, hogy az idei kampány mindenképp más lesz, mint a korábbiak, amint maga a voksolás is. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy Sepsiszentgyörgyön biztonságos körülmények között bonyolítsák le a választást. Bízik abban, hogy az emberek úgy döntenek, hogy ő és csapata folytathassa az eddigi munkát, és még többet és jobbat tudjanak megvalósítani a város érdekében.

Antal Árpád továbbá reményét fejezte ki, hogy a választások időpontja nem fog változni, nem szenved újabb halasztást, mivel nagyon fontosnak tartja, hogy legalább ezen a közigazgatási szinten legyenek legitim vezetők, már csak azért is, mert a koronavírus okozta egészségügyi válság nem ért véget, és ennek kezelésében az önkormányzatoknak fontos szerep jut.

A polgármester felidézte: nyolc évvel ezelőtt azzal a jelmondattal vágtak bele, hogy Sepsiszentgyörgy a jövő városa, ma azt mondják, Sepsiszentgyörgy Székelyföld jövője. Ha az elkövetkezendő években meg tudják mindazt építeni, amit elterveztek, az a teljes régióra nagy befolyással lesz, és az elkövetkező ötven év folyamatait meghatározza majd. Antal Árpád szerint kiemelten fontosak az elkövetkező évek, álmaik, terveik eddig is voltak, most is vannak, és ezeket a sepsiszentgyörgyiekkel közösen akarják megvalósítani.

Újságírói kérdésre válaszolva, az elöljáró kifejtette: az elmúlt években is az egyensúlyt próbálták megtalálni a közösség-, az intézményépítés és az infrastrukturális beruházások között, és az elkövetkezendőkben is ebbe az irányba szándékoznak menni. A prioritások vonatkozásában a gazdaság nagyobb hangsúlyt kap, mivel nem zárható ki, hogy egy akár több évig húzódó válsággal kell szembenézni hamarosan. Elmondása szerint rendelkeznek a kellő tapasztalattal, tudják, mit jelent átvezetni egy közösséget, települést egy ilyen időszakon, ezért igyekeznek a közpolitikákat úgy igazítani, hogy sikerrel átvészelhesse a közösség a krízist. Meggyőződése, hogy a közösség nyertese lehet bizonyos, a környezetünkben zajló folyamatoknak. Pár éven belül repülőtér lesz a közelben, autópályák haladnak majd el Sepsiszentgyörgy mellett, és ezek átalakítják majd az itt élők lehetőségeit. Erre fel kell készülni, és a lehetőségeket maximálisan kihasználják a közösség érdekében – részletezte.

Arra a felvetésre, hogy a jelenlegi politikai körülmények között mennyire lehet tervezni, Antal Árpád elmondta: az elmúlt években megtanulták, hogy a bukaresti átláthatatlan, zavaros állapotok közepette miként lehet egyről a kettőre jutni. A maga részéről azt tartja a legnagyobb értéknek, hogy ezekben az útvesztőkben, amelyek az országot jellemzik, el tud igazodni. Részben ehhez, de az általa említett lehetőségekhez kapcsolódóan Antal Árpád a továbbra is akadozó decentralizációról is szólt: az évek során megtanulták, hogy ki kell várni azt a pillanatot, amikor egy probléma megoldhatóvá válik. Meggyőződése, hogy a decentralizáció kapcsán eljön a pillanat, amikor Bukarestben is belátják, a hatáskörök átadása nélkül nem lehet sokáig működtetni az országot, az erőforrások egyre fogynak, ráadásul már több rendben bebizonyosodott, hogy helyi szinten sok feladatot jobban meg tudnak oldani, mint a központosított állami intézmények a fővárosban. Addig is ők folyamatosan szorgalmazzák a hatáskörök átadását, akár úgy is, hogy anyagi forrásokat nem kapnak melléjük.