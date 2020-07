Bálint József az EMSZ tanácselnökjelöltje

Bálint József lesz az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje a megyei tanács élére – jelentették be tegnap az EMSZ sepsiszentgyörgyi székházában tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen jelen volt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Mezei János, a Magyar Polgári Párt országos elnöke is. Mezei szerint Bálint Józsefet önkormányzati és vállalkozói tapasztalata, vezetői rátermettsége és embersége is alkalmassá teszi a tisztségre. Bejelentették azt is, hogy a bíróság kedvező döntése nyomán a pártszövetségek regiszterébe is bejegyezték az EMSZ-t.

Bálint József örömét fejezte ki, hogy az EMNP és az MPP ismét közös úton halad tovább. Mindig is hitt abban, hogy bekövetkezik a politikai szövetségre lépés, hiszen közös tőről fakadnak, ideológiájuk és értékrendjük azonos, nincs értelme tehát két, egymást gyengítő pártot fenntartani.

Mint mondotta, tudatában van annak, hogy nem ő az esélyesnek mondott jelölt, de tenni fog azért, hogy megizzassza azt, akit favoritnak tartanak, s ha az emberekkel sikerül az üzenetét megértetnie, akkor nyerhet is. Kampányában azt fogja hangsúlyozni, hogy a pénzt jobban is be lehet osztani, mint teszik jelenleg – mint mondta: nem kell megyehatárunk tábláját látnunk, zörgő autónk hangjából is tudjuk, hazaérkeztük –, illetve tenni akar azért, hogy a törvény által is szavatolt önrendelkezést biztosító törvényeket minél tágabban lehessen értelmezni és gyakorlatba ültetni. Jelen pillanatban nem élünk nyelvi jogainkkal, hiszen legegyszerűbb ügyeinket is az állam nyelvén intézzük, zászlóink nem loboghatnak szabadon, mert nem harcolunk érdekükben megfelelően – sorolta. Bálint József szerint a megyei tanács elnöke tehet annak érdekében is, hogy a háromszéki munkavállalók ne tartozzanak az országosan legalacsonyabb bért kapók közé: bár hatásköre ez ügyben nincs, de odahathat, hogy ne a kullogók közé tartozzunk.

Az EMSZ megyei helyzetére kitérve Bálint József úgy fogalmazott, a megyében harminc helyen indítanak tanácstagjelölt-listát, tizenhat helységben pedig polgármestert is. Eddig tizenegy jelöltjüket mutatták be, hamarosan további öt helyen nevesítik, kit támogatnak, a cél pedig az, hogy jobb eredményt érjenek el, mint négy éve külön-külön. „A választás szabadságát kívánjuk megadni a háromszékieknek” – nyomatékosította.

Mezei János pártelnök úgy fogalmazott, a két székely megyének olyan vezetőre van szüksége, akik a nemzeti oldalt nem csak szlogenek szintjén képviselik, hanem tettekben – Bálint József pedig az elmúlt tizenkét évben bizonyította, eleget tesz ezen feltételnek, megfelelő a tisztségre.

Csomortányi István egyetértett Bálint Józseffel abban, hogy nemzeti ügyeinket jobban is lehetne képviselni, mint jelenleg: nem egy hivatásos feljelentőtől kell félni, hanem „annyi magyar feliratot és zászlót kitenni, amennyit húsz Dan Tanasă sem tud leperelni” – jelentette ki.