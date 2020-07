Hívatlan vendégek

Előző írásunk

Bálint József lesz az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje a megyei tanács élére – jelentették be tegnap az EMSZ sepsiszentgyörgyi székházában tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen jelen volt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Mezei János, a Magyar Polgári Párt országos elnöke is. Mezei szerint Bálint Józsefet önkormányzati és vállalkozói tapasztalata, vezetői rátermettsége és embersége is alkalmassá teszi a tisztségre. Bejelentették azt is, hogy a bíróság kedvező döntése nyomán a pártszövetségek regiszterébe is bejegyezték az EMSZ-t.