Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszint és III. emelet) Nagy Albert festőművész kiállítása augusztus 21-ig látogatható keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

KOVÁSZNAI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ. A Gazdáné Olosz Ella Képzőművészeti Galériá­ban a művésznő reprezentatív alkotásaiból álló gyűjteményes kiállítás a városi könyvtár órarendje szerint (keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig) újra megtekinthető. A belépés ingyenes. Látogatáskor kötelező a védőmaszk viselése és a kétméteres biztonsági távolság betartása az egyes látogatók vagy családok között. További információk a 0770 420 087-es vagy a 0267 340 394-es telefon­számon.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című szabadtéri előadását Kovásznán a Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadán augusztus 2-án, vasárnap 18 órától játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Helyfoglalás a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonon. A nézők beengedése a járványügyi protokoll szerint 17.30-kor kezdődik. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott!

Szabadtéri koncertek

KULTÚRPARK. Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 19 órától a The Crazy Plumbers & Voces Női Kar ad szabadtéri koncertet. Kedvezményes jegyek 5, teljes árúak 10 lejért a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatók ma 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

WEGENER PARK. Kézdivásárhelyen a Wegener parkban augusztus 1-jén, szombaton 20 órától (esőnap: 2., vasárnap 20 óra) a The Crazy Plumbers & Voces Női Kar szabadtéri koncertje hallható. Jegyek elővételben 10 lejért válthatók a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET. Augusztus 2-án, vasárnap 19 órától ökumenikus istentisztelet lesz a kézdivásárhelyi református templomban a feketehalmi börtönben raboskodó Beke Istvánért és Szőcs Zoltánért.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942); Kézdivásárhelyen hétvégén a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Torján, hétfőn Futásfalván. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön hétfőn 9–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás a Jókai Mór, József Attila, Zöld Péter és Budai Nagy Antal utcában.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat

ingyenes.