A háromszéki csapat hétközben nem lépett pályára, ugyanis az FC Dinamo a koronavírussal fertőzött játékosok miatt karanténban volt, így a piros-fehér mezesek teljes gőzzel készülhettek az FC Viitorul elleni mérkőzésre. Míg a Gheorghe Hagi irányította labdarúgók már megnyerték az alsóházi rájátszást, addig a Sepsi OSK továbbra is az élvonalban maradásért küzd, ugyanis 28 ponttal a rangsor ötödik helyét foglalja el. A székelyföldi és a tengerparti együttes az élvonalban eddig kilencszer nézett farkasszemet egymással, a sepsiszentgyörgyi alakulatnak kétszer sikerült begyűjtenie a három pontot, háromszor a Viitorul győzött, négyszer pedig döntetlent játszottak. Legutóbb június végén csaptak össze a sepsiszentgyörgyi stadionban, ahol hatgólos mérkőzésen osztozkodtak a pontokon, miután Fülöp István, Gabriel Vașvari és Pavol Šafranko góljára Gabriel Iancu, Virgil Ghiță és Cosmin Matei válaszolt.

„Az első helyen álló csapattal találkozunk, úgy hiszem, hogy nem szorul bemutatásra. Olyan együttessel játszunk, amely az előző bajnokságokban bizonyította, hogy az egyik legértékesebb. Megérdemelték volna, hogy a felsőházban játsszanak, hiszen erősek, és bárkit is küld pályára Gheorghe Hagi, képesek lesznek problémát okozni. A mérkőzésen biztosan megpróbálják az akaratukat érvényesíteni, ugyanis fiatal és tehetséges játékosok. Bízom benne, hogy mindenki tisztában van vele, hogy fontos meccsünk lesz. Nekem úgy tűnik, hogy a játékosok a legutóbbi találkozókon már nem koncentráltak. Nagyon szeretném, ha ezt a bajnokságot emelt fővel fejeznénk be, hogy kicsit megnyugodjunk és egy más stratégiát dolgozzunk ki. Véleményen szerint bármennyire is megmentette az idényünket az, hogy kupadöntőt játszottunk, ettől eltekintve csalódást keltő szezon volt. Biztos, hogy a megfelelő játékoskeret hiánya sem tette lehetővé, hogy háromnaponként eredményeket elérve játsszunk, de bízunk benne, valahogy befejezzük ezt az idényt” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző, majd hozzátette, hogy a Fülöp testvérek és Csiszer Balázs sérülés miatt nem edzett, Gabriel Vașvari pedig eltiltás miatt nem játszhat szombaton.

Szerdán ismét elhalasztották az Astra Giurgiu–Craiova felsőházi mér­kőzést, amelyet rövid időn belül már másodszor kellett elnapolni. Ezúttal Ljuban Crepulja, az Astra Giurgiu bosnyák középpályásának koronavírustesztje lett pozitív, így az éllovas Craiova meccse tovább tolódott. Az Astra légiósa pár órával a találkozó előtt rosszul érezte magát, a koronavírus tüneteit észlelték rajta, és egy gyorsan elvégzett teszt ki is mutatta a fertőzést. Az eredetileg július 25-re kiírt bajnokit először azt követően napolták el, hogy a Craiova stábjában egy személynek pozitív lett a tesztje, míg egy másik esetében nem volt értékelhető a minta.

Az FC Dinamo karanténba vonulását követően szerdán először edzettek a fővárosi csapat játékosai, így vasárnap akár pályára is léphetnek az FC Voluntari ellen. A bukaresti alakulatnak sajtóinformációk szerint 14 nap alatt hét találkozót kell bepótolnia. A Voluntari és az FC Viitorul elleni mérkőzést követően kétszer-kétszer a Chindia Târgoviște és az FC Hermannstadt csapatával játszik, majd a Sepsi OSK vendégeként léphet pályára.

Eredmények, playout, 12. forduló: Chindia Tâgoviște–Academica Clinceni 3–1 (gólszerzők: Ivančić 45., Bic 71. – tizenegyesből, Berisha 89., illetve Cebotaru 77. – tizenegyesből), FC Hermannstadt–FC Viitorul 2–0 (gólszerzők: Stoica 76., Debeljuh 84.).

A felsőházi rájátszás 10. fordulójának programja: FC Botoșani–Medgyesi Gázmetán (szombat, 21.30 óra), Craiova–Kolozsvári CFR (hétfő, 20.30 óra), FCSB–Astra Giurgiu (elnapolták). Az alsóházi rájátszás 13. fordulójának programja: Academica Clinceni–FC Hermannstadt (szombat, 16.30 óra), FC Viitorul–Sepsi OSK (szombat, 19 óra), Jászvásári Poli–Chindia Târgoviște (vasárnap, 14 óra), FC Voluntari–FC Dinamo (vasárnap, 21.30 óra).

Szombaton játszik a Sepsi OSK II.

A Sepsi OSK II. szombaton 17.30-tól a Nyárádtői Unirea ellen lép pályára a brassói Silviu Ploeșteanu Stadionban a 3. Ligába jutásért kiírt osztályozó első felvonásán. A sepsiszentgyörgyi csapat ezt követően augusztus 5-én, szerdán 17.30-tól játszik a Nagydisznódi Măgura együttesével szintén Brassóban, majd augusztus 9-én, vasárnap Maros és Szeben megye bajnoka csap össze.

A Román Labdarúgó-szövetség 14 hármas csoportot alakított ki, ezek győztesei indulhatnak a következő idényben a harmadosztályban. Mivel négy megye – Beszterce-Naszód, Mehedinți, Teleorman és Tulcea – nem él a lehetőséggel, így nem lesz csapata az osztályozón, vagyis négy csoportban csak két-két alakulat küzd meg egymással. Mint ismert, Kovászna megye bajnoka, a Sepsi OSK II. Maros és Szeben megye legjobbjaival mérkőzhet meg. A szabályzat szerint a 14 csoportgyőztes lép egy osztállyal feljebb, de ha nem telnek be a helyek, esetleg lesznek visszalépők, akkor a legjobb csoportmásodikok is feljuthatnak.

A mérkőzéseket szombaton, augusztus 5-én, szerdán és augusztus 9-én, vasárnap rendezik semleges pályán. A harmadosztályú bajnokság mezőnye a 2020–2021. évi szezonban bővül, ugyanis a mostani csonka idényben nem hirdettek kiesőt, így a csoportok létszáma 16-ról 18-ra nőhet, akár 90 csapat is játszhat a következő pontvadászatban.