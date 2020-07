Antal Árpád lapunk megkeresésére elmondta: a legfontosabb a mostani költségvetés-módosításban, hogy az önkormányzat elkülönítette a koronavírus-járvány által érintett sepsiszentgyörgyi kis- és középvállalkozások segítését célzó alaphoz szükséges ötmillió lejt. A programot augusztus 10-én ismertetik részletesen, jelenleg az országos versenyhivatallal egyeztetnek, ugyanis ezen hatóság jóváhagyása is szükséges egy ilyen támogatás meghirdetéséhez.

Ami a különböző tételeket illeti, a kulturális intézmények esetében – a két színház, valamint a Kónya Ádám Művelődési Ház – csökkent a rendelkezésükre álló összeg, mivel a járvány következtében elmaradtak a tervezett előadások, megmozdulások. Összesen közel két és fél millió lejt irányítanak át innen más célokra. Emellett új beruházások is bekerültek a büdzsébe. A vállalkozói szférának nyújtandó támogatásra vonatkozó tétel után a második legjelentősebb az a 3,1 millió lej, ami a városi mobilitási pályázat finanszírozását célozza. Mint ismert, az önkormányzat képviselői július 10-én írták alá a finanszírozási szerződést a központi fejlesztési régió ügynökségével, egy összesen 127 millió lejes, európai uniós alapokból finanszírozott beruházásról, mely gyökeresen átalakítja a tömegközlekedést, valamint bicikliutak, hidak, kerékpárkölcsönző megépítését, létrehozását teszi lehetővé. A befektetések célja a károsanyag-kibocsátás csökkentése egyebek mellett a közszállítás környezetbaráttá tételével. Szintén jelentős még a beruházási tételek között a megyeszékhely hozzájárulása egy új tűzoltóautó vásárlásához – 950 ezer lej értékben. A polgármester szerint ezzel a megyei készenléti felügyelőség kérésének tesznek eleget. A hatóságnak újabb eszközökre van szüksége, miután nőtt a beavatkozási kapacitásuk, egyebek mellett a baróti egységük létrehozásával. A köztisztasági vállalatnak a járvány miatt megnőttek a költségei, ezeket is igyekeznek most kiegyenlíteni. Az önkormányzati sport- és szabadidős létesítmények gondnokságát ellátó Sepsi ReKreativ Rt. több mint másfél millió lejjel többől gazdálkodhat, a polgármester szerint erre azért van szükség, mivel az ingatlanok után a vállalatnak adót kell fizetnie a városnak, amire a saját bevételeiből nem futná, így kénytelenek ehhez a megoldáshoz folyamodni.

A felsoroltakon kívül kisebb összegek jutnak az evangélikus-lutheránus egyháznak, egyes tanintézeteknek kisebb javítási munkálatokra, illetve 35 ezer lejjel növelték az árvízvédelmi munkálatokra fordítható alapot. Utóbbi kapcsán a polgármester elmondta, egy nagyobb patakmeder-takarítási akciót indítanak, ennek költségei 535 ezer lejre rúgnak, ezért volt szükség az árvízvédelmi alap kiegészítésére, mivel az év elején erre a célra csak félmilliót irányoztak elő.

Ami a költségvetés-kiigazítás forrásait illeti, Antal Árpád elmondta, a pályázati alapból érkező 3,1 millió lejen kívül a 16 millió lej egy kisebb hányada kormánytámogatás is, de java része saját bevétel. A polgármester szerint akárcsak az előző években, a büdzsé összeállításánál idén is a pesszimistább vagy nagyon realista forgatókönyvvel számoltak, azaz kevesebb bevételt vetíttek elő, jelenleg pedig úgy tűnik, az év eleji becslést jelentősen meghaladja a helyi forrásokból a városkasszába befolyó összeg.