Félezer cég igényelte az állami bértámogatást

Több száz háromszéki cég igényelte júliusban azt az állami támogatást, mely a kényszerszabadságról munkába visszatérő alkalmazott után kérvényezhető. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetősége szerint az egy-két alkalmazottat foglalkoztatók mellett nagyobb vállalkozások, gyárak is éltek a lehetőséggel, némelyek 200–300 ezer lejes összeg visszatérítését várják az államtól.

Kelemen Tibor intézményvezető lapunk érdeklődésére elmondta, a járvány miatt kényszerszabadságra küldött, majd munkahelyükre visszafogadott alkalmazottak mindegyike után 41,5 százalékos bértámogatást kapnak a cégek. A juttatást három hónapig folyósítják, az érdekelt vállalkozások július elsejétől élhetnek a lehetőséggel, a kérvényezés határideje minden hónap 25-e.

Kovászna megyében tegnapig 627 cég jelezte igényét a munkaügyi hivatalnál, 17 kérvényezőt elutasítottak, mert a határidő lejárta után jelentkeztek. Az igazgató megjegyezte, a támogatás utólagos, a munkáltató előbb kiadja a teljes fizetést, majd utólag, kérés alapján ennek 41,5 százalékát visszatéríti a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség. Kis vállalkozások, turizmusban érdekeltek és több száz dolgozót foglalkoztató készruhaipari gyárak egyaránt kérvényezték az állami hozzájárulást. Az igazgató szerint emellett továbbra is igényelhetők a munkahelyteremtést ösztönző juttatások, az állam hozzájárul a fiatalok (16–29 évesek korcsoportja), valamint az ötven évnél idősebb munkavállalók béréhez is.

Kelemen Tibor arról is beszámolt, továbbra is az online térben zajlik az ügyintézés a munkaerő-ügynökségnél, ez pedig számtalan esetben kellemetlenséget okoz a hozzájuk fordulóknak. Példaként említette azt a portált, melyet a kényszerszabadsággal kapcsolatos ügyintézésre hoztak létre, s amelyet álláspontja szerint nem alapoztak meg kellőképpen, sok érdeklődő nem találta meg az adatbázisban a munkájának megfelelő foglalkoztatási besorolást. Az ügynökség rendszere sem volt felkészítve a megnövekedett adathullám fogadására, a szerverek országszinten leterheltek, az érdekelteknek nehezebb feltölteni a szükséges dokumentumokat, s emiatt akár el is veszíthetik az őket megillető juttatásokat, szolgáltatásokat – ecsetelte a nehézségeket.