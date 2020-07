Megtartják az őrkői cigánytalálkozót

Világszerte rengeteg rendezvény és fesztivál marad el az idén, az éves erdélyi eseménykínálat is jelentősen megcsappant, a Manus azonban az eddigi kiadásoknál is jóval színesebb, tartalmasabb programsorozattal várja a roma kultúra iránt érdeklődő közönséget. A szervezők nem titkolt célja, hogy a tabuk ledöntése révén teret és lehetőséget kínáljanak az eredményes párbeszédre, így a rendezvényen a magyar és roma közösség közötti dialógus kiemelt szerepet kap. Ezt szem előtt tartva állították össze a programkínálatot, melyben a szakmai konferenciától a hagyományos néptánc- és folklórműsorig, a mesterségek bemutatásától a vásári játékokig és versenyekig sok minden helyet kap majd.

Az egyhetesre tervezett rendezvény első napjaiban a városon belüli helyszínek és programok kerülnek előtérbe, csütörtöktől kezdődően pedig a már megszokott helyszínre, a Borvíz utcai halastavak mellé költözik ki a rendezvény. „Az idei Manust még az eddigieknél is színesebbre álmodtuk meg, így a városba szervezett programkínálatot is jócskán kibővítettük. Több színvonalas koncertre, szakmai előadásra, konferenciára, kiállításra, nagyjátékfilm- és dokumentumfilm-vetítésre, illetve villámcsődületre és szoboravatásra is sor kerül majd, de helyet kapnak a roma irodalommal és tánccal kapcsolatos megmozdulások, szösszenetek is” – mondta Csernátoni Loránd, az eseményt szervező Lármafa Egyesület vezetője.

Szintén gazdag programlehetőségeket kínál a hétvégi fesztiválhelyszín is, ahol valódi forgatag, vásári hangulat várja majd az odaérkezőket. „Számunkra igazán fontos szempont, hogy ne csak felmutassuk, hanem élővé és elérhetővé, megtapasztalhatóvá is tegyük a roma kultúra sajátosságait” – vallja Fekete Lovas Zsolt szervező, hozzátéve, hogy ezért több olyan programot terveztek a hétvégére is, amely első kézből mutatja be ezt a színes kultúrát. A kirakodóvásár mellett például kézműves- és mesterség-bemutatókat is terveznek, de lesz énekoktatás, táncház, tábortűz, illetve lóverseny és ügyességi vetélkedő is. „Napközben a néptáncegyüttesek fellépését, esténként pedig a jobbnál jobb koncerteket, majd a csoportos örömzenélést és a közös táncot is figyelemmel követhetik, ki is próbálhatják a résztvevők” – fogalmazott.

A szervezők lapunknak bővebb információkat is elárultak a programról. Mint megtudhattuk, a fellépők között lesz a Nadara, a Várkonyi Csibészek nevű zenekar vagy az Aven Amentza Romale táncegyüttes, mely az egyik román tehetségkutató műsorban tűnt fel. Lesz radzsisztáni néptánc, gipsy jazz, Gábor István és Máté kovácsmesterek bemutatják dédapjuk ősrégi szerszámait, de kanalas, kosárfonó és üvegfúvó műhelyfoglalkozásokra is sor kerül, melyek újdonságnak számítanak a fesztivál történetében. Hétfőn misével kezdődik a rendezvény, azután az Őrkőn leleplezik Éltes Barna szobrászművész alkotását, mely az egyik ősi cigány szimbólumot ábrázolja.

A Manus Őrkői Cigánytalálkozó határozottan szembe kíván menni a mindenkori romakérdés és kultúra romantizálásával, inkább a valós helyzetek kibontására és felmutatására, illetve a párbeszéd kialakítására törekszik. A szervezők reményei szerint olyan ingyenes rendezvényt sikerül idén is összehozni, amely az ember és ember közti kapcsolatok megerősítését, illetve a valós értékek megbecsülését helyezi előtérbe.