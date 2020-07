Míg június 1-jéig 467 453 munkahely szűnt meg, addig július 15-ig ez a szám duplájára nőtt. A magyarázat: a kormány már nem biztosítja minden cégnek a kényszerszabadsággal járó támogatást. Március 16. és július 15. között a feldolgozóiparban szűnt meg a legtöbb munkaszerződés, közel 147 ezer, a kereskedelemben és a gépjárműiparban 136 ezer munkaszerződést bontottak fel. Az építőiparban ez a szám 116 ezer, a tanügyben közel 101 ezer, a szállításnál 73 ezer, a vendéglátóiparban 53 ezer, míg az egészségügyben és a szociális ellátásban 23 ezer. A megszüntetett munkaszerződések nem feltétlenül jelentik, hogy minden esetben elbocsátottak egy alkalmazottat, az átszervezésekkel, feladatok átcsoportosításával igyekeztek ugyanis a cégek, vállalatok úgy csökkenteni a kiadásokat, hogy ne váljanak meg az alkalmazottjaiktól. Ám a nagy számú megszüntetett munkaszerződés tetemes része konkrét elbocsátással járt. (Maszol)

KÉRDÉSES AZ EGYETEMI ÉVKEZDÉS. Kevés a valószínűsége annak, hogy hagyományos formában kezdődjön az új tanév a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen – véli a felsőoktatási intézmény rektora. Daniel David úgy nyilatkozott, az egyetem több forgatókönyvvel is számol az októberben kezdődő 2020–2021-es tanévre, így a fizikai jelenlétet követelő hagyományos oktatási forma lehetőségével is. Ám a rektor szerint ennek kicsi a valószínűsége, nagyobb esélyt lát arra, hogy online tanítanak majd, ugyanakkor egy hibrid oktatási lehetőséggel is számolnak. Eszerint csak az elsőéves és a végzős egyetemi hallgatók térnének majd vissza Kolozsvárra, azaz csak az ő esetükben zajlana részben hagyományos formában az oktatás, míg a többi évfolyam otthonról, online formában venne részt az órákon. A gólyáknak és végzősöknek is csupán a szemináriumokon és a laborgyakorlatokon kellene személyesen megjelenniük, az előadások esetükben is online történnének, ugyanis a rektor szerint járványügyi szempontból elfogadhatatlan, hogy 100–200 fiatalt összezsúfoljanak egy amfiteátrumba. (Krónika)

ZAVARTA A GYERMEKZSIVAJ, ezért lövéseket adott le fegyveréből szerda este egy férfi Bukarestben. A Digi24 hírtelevízió szerint egy nő jelentette a 112-es sürgősségi hívószámon, hogy az ötödik kerületben egy férfi lövöldözik egy tömbház irányába, ahol több gyermek is játszott. A helyszínre kiszálló rendőrök elfogták a 35 éves férfit, akiről kiderült, korábban sem volt éppen törvénytisztelő, s bár gázas pisztolya ugyan nem bizonyul halálos fegyvernek, de engedélyhez kötött a használata. Ezt elfelejtette beszerezni.