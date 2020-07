Halasztaná az elnökválasztást Trump

Az elnök a tegnap reggeli Twitter-bejegyzései egyikében vetette fel ezt a lehetőséget. Mint írta: az általános, levélben történő szavazás „a legpontatlanabb és legcsalárdabb választás lesz a történelemben. Nagyon kínos lesz az Egyesült Államoknak”. Donald Trump három kérdőjellel írta le: „elhalasztandó-e a választás addig, amíg az emberek megfelelően, biztonságosan és nyugodtan voksolhatnak?”

Először fordult elő, hogy Trump felvetette ezt a kérdést. Egy későbbi bejegyzésében a Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) által idézett rövid, alig háromperces tévériportot is csatolt hozzászólásához. Ez Philadelphiában készült, és a levélben történő szavazás modellezéséről szól. A riportban kísérletképpen mintegy száz levelet adtak fel, mintha száz választó küldte volna el a voksát. Néhány nap elteltével újabb száz levelet adtak fel postán, a választási cédulák küldésére használt, ugyanolyan méretű borítékban. Egy héttel később azt mondták a postán, hogy a borítékok jó része nem érkezett meg. Egy hét után ismét reklamáltak a postai menedzsernél, aki azt válaszolta: „a leveleket megkapták, valahol vannak”. Végül kiderült: három borítéknak nyoma veszett. „Egy szoros választási eredménynél három százalék kritikus, kivált, ha rekordszámú szavazó voksol levélben” – hallható a riport kommentárjában. A posta szerint a biztonságos szavazás érdekében a választóknak legalább egy héttel a választás napja előtt fel kell adniuk a voksukat tartalmazó levelet.

A The New York Times kommentárja szerint „Trumpnak nincs felhatalmazása arra, hogy egyoldalúan megváltoztassa a választás időpontját, amelyet szövetségi törvény rögzít”. A lap hozzátette: hamis az elnöknek az az állítása, hogy a levélben történő szavazás pontatlan számoláshoz vagy csaláshoz vezet. Az Axios hírportál idézte az Országos Alkotmányjogi Központot, amely szintén átfogóan megvizsgálta ezt a kérdést, és úgy foglalt állást, hogy több tagállamnak van felhatalmazása a választások elhalasztására, ha valamilyen oknál fogva szükséghelyzet áll elő, az elnökválasztás elhalasztása azonban precedens nélküli lenne. Az Országos Alkotmányjogi Központ Philadelphiában található, pártoktól független nonprofit intézmény, amely az amerikai alkotmány történetével és alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozik.

Több befolyásos republikánus törvényhozó azonnal elutasította Trump felvetését. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségi frakciójának vezetője a CBS televíziónak azt nyilatkozta, hogy a választás november 3-ai dátuma „kőbe van vésve”, választásokat korábban is tartottak válságos időkben. Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus frakcióvezetője azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történe­tében mindig megtartották az elnökválasztást, és ennek most is így kell lennie. Ted Cruz texasi szenátor újságíróknak azt mondta: „nem szabad elhalasztanunk a választásokat”. Lindsey Graham, a szenátus igazságügyi bizottságának elnöke, dél-karolinai politikus szintén újságíróknak úgy fogalmazott: „nem hiszem, hogy jó ötlet lenne a választások elhalasztása”. Rodney Davis, a képviselőház adminisztrációs bizottságának republikánus politikusa a Twitteren azt írta: „nincs halasztás”.

A demokrata párti politikusok közül eddig Tom Udall új-mexikói szenátor utasította el a felvetést, a demokrácia elleni támadásnak minősítve azt.