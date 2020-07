Újabb szigorítások

Az egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru is meglepődött ezen, de magyarázat van mindenre. „Mivel sorozatban dolgoznak, esély van arra is, hogy az összes teszt egyforma, hamis pozitív, vagy hamis negatív legyen” – állította. „A teszteredmény függ a használt felszereléstől, a reagensektől és az embertől, aki azokkal dolgozik”. És persze, lehet tévedni a mintavételnél (ha a mintavevő nem oda dugja a pálcikáját, ahová kell – gondolom én).

Különben az úgynevezett gyorsteszt – ami hivataloson nem elfogadott –, hitelessége 50 százalék, és ez azt jeleneti, hogy sorshúzással is el lehet dönteni annak eredményét. Minden vizsgálatnál tévedhetnek, nemcsak a COVID-nál. Történt már olyan is, hogy az ittas sofőrt megszondázták, és a kifújt levegőben bizony volt némi pálinka, aztán bevitték vérvételre a kórházba, ahol vérét vették, de közben mire a laborba jutott, elpárolgott a vérből az alkohol. (Esetleg a kedves nővér-vér is kerülhetett helyette vizsgálatra). Most a CFR be akarja perelni a bukaresti klinikát, ahol tesztelték őket.

Mivel némi gondok akadnak a Sepsi OSK-nál is (az edző mondta, hogy a játékosok egy része nem akar szerződést hosszabbítani, „…úgy tűnik, egyesek nem ugyanabba az irányba tartanak”), áldozhatnának némi pénzt arra, hogy elkerüljék a kisesést az első osztályból úgy, hogy ellenfeleik játékosainál kimutattatnák a koronavírust, mindaddig, míg lejár a bajnokság. Különben egy orvosnő felvetette, hogy a játékosoknak is maszkot kellene viselniük, amiért ledorongolták. És valóban: maszkkal hogyan tudnának köpködni? Mert ha sokan játszani nem is, de köpködni azt tudnak.

A csíkszeredai polgármester is meg lévén hűlve, készíttettek vele egy tesztet, ami pozitív lett, de nem rohant kórházba, hanem végeztetett még egyet, ami viszont negatív volt. Úgy látszik, addig lehet tesztelni, amíg az olyan lesz, amilyent az ember akar, csak némi pénz kell hozzá, mert nem olcsó. (Nálunk 350 lej.) A bukaresti Matei Balș Járványtani Intézetben viszont valódi tesztet végeztek egy öregotthon lakóin és kimutatták, hogy egyik bennlakójuk pozitív. Az illető nevét elfelejtették közölni. Miután a pozitív tesztes rosszul lett, megtudták, hogy ki az, akinek tesztje pozitív volt.

Mivel szépen terjed a járvány, a kormány és a többi illetékes állandóan elemez, tanulmányoz, fenyeget és várhatjuk a szigorításokat. Egyelőre annyit tudni, hogy bezárják a teraszokat, játéktermeket, gyorséttermeket és azokat a boltokat, amelyek szeszes italt árusítanak este 11 és reggel 6 óra között, mert ez az aljas vírus, úgy néz ki, az éj leple alatt fertőz. A nyitvatartási időben kötelező lesz az asztalok közti távolságot biztosítani. (Mintha eddig is az lett volna?) Tilos lesz a személyek közti közeli kontaktus, például a tánc. (Ez azt jeleni, hogy nem lesz szabad a csók sem, hogy egyébről ne is beszéljünk!) Kötelezővé tehetik a maszkviselést, hogy hol és mikor, azt a megyei hatóságok döntik el. Azokban a megyékben, ahol sok az új fertőzött, még ott is kötelező lehet, ahol többen vannak a szabad levegőn, például a piacokon, buszmegállókban, gyárakban stb. Oda jutottunk, hogy Argeș megyében, ahol sok a friss fertőzött, a köztereken is kötelező a maszk viselése az öt éven felülieknek, és Dâmbovița megye is követi példájukat. (Már abban az esetben is, ha valahol kettőnél több ember tartózkodik együtt). Hétköznap 22, hétvégén 23 óráig lehet magáneseményeket tartani. A tengerparton vidám az élet. Egy-egy helyen sokkal több, mint ötven személy mulatja az időt önfeledten, semmi távolságtartás, semmi maszk nélkül. Az egészségügyi miniszter szerint ott is kötelező lesz a kétméteres távolságtartás a személyek között, kivétel az egy családhoz tartozó szülők (nagyszülők) és gyerekek. (A házibarát vajon családtagnak számít-e?) Érdekes lesz a vízben maszkot viselni. Azt nem tudom, hogy miként ellenőrzik, hogy valaki az egyszer használatos maszkot hányszor viseli, de azt lehet vizsgálni, hogy valaki egyáltalán viselt-e maszkot, mert ha levetetik, és a lebarnult illetőnek nem fehér az orra hegye, szája körül és az álla, akkor meg lehet büntetni.

A vízimentők vajon mehetnek-e két méternél közelebb a fuldoklóhoz?