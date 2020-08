Gheorghe Hagi csapata az idény végéhez közeledve mondhatni motiváció nélkül lépett pályára, az FC Viitorul tulajdonosa több alapemberét is kihagyta a kezdőből, a góllövőlistát 18 góllal vezető Gabriel Iancu még a játékoskeretben sem volt benne, valamint a vezetőedző két középpályással kiegészítve rögtönözte a védelmet is, ugyanis Sebastian Mladen és Andrei Artean ezúttal számukra szokatlan pozícióban kaptak lehetőséget.

A győzelmi kényszerben játszó Sepsi OSK már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést, aminek az eredménye is meglett, hiszen hamar vezetést szerzett, a 8. percben Sebastian Mladen rossz hazaadására Pavol Šafranko csapott le, akinek az előkészítését a középen érkező Nicolae Carnat öt méterről Cătălin Căbuz mellett a hálóba gurította (0–1). A vendégek a 16. percben egy újabb védelmi hibát kihasználva növelték előnyüket, ugyanis Fülöp István labdaszerzése után Šafranko passzát ezúttal Marius Ștefănescu lőtte a hosszú sarokba (0–2), aki harmadszor volt eredményes az idényben.

A házigazdák a 28. percben jutottak el először lövésig, viszont George Ganea a tizenhatos vonaltól nem találta el a kaput. Nem sokkal később a háromszéki csapat újabb labdát szerzett az ellenfél térfelén, miután a csereként pályára lépő Tiberiu Căpușă passzát a megcsúszó Andrei Ciobanu nem érte el. A labda a Sepsi OSK szlovák csatárához került, végül pedig Fülöp István passzát Carnat tíz méterről a bal sarokba továbbította (0–3). A 22 éves támadó duplázott az FC Viitorul ellen, a szezonban pedig hatodszor talált be.

A szünet után Leo Grozavu csapata inkább a védekezésre koncentrált, és őrizte az előnyét. Ráadásul az elképzeléstelenül játszó tengerparti együttes csak ritkán tudta átfűzni magát a székelyföldi gárda középpályáján, így a házigazdák a mérkőzésen egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyeztek, Niczuly Roland számára többnyire eseménytelenül telt a mérkőzés, így a Sepsi OSK az idényben tizenegyedszer zárt kapott gól nélkül. A sepsiszentgyörgyi csapat tizedik FC Viitorul elleni mérkőzéséből harmadszor diadalmaskodott, a folytatásban pedig nyugodtabban készülhet az Academica Clinceni és az FC Dinamo elleni hazai mérkőzésekre.

Leo Grozavu értékelt a mérkőzés után

„A csapatszellem, a munka és a hozzáállás döntötte el a mérkőzést a javunkra, le a kalappal a fiúk előtt, kiváló meccset játszottak. Még van két találkozónk, de nagy lépést tettünk a bennmaradás felé, koncentráltnak kell maradunk. Ennek az idénynek a meghosszabbítása a másik idényt is befolyásolni fogja, elfogadhatatlan, hogy ne legyen egy felkészülési időszak, hogy játékosokat tudjunk igazolni. Pokoli, amikor háromnaponta kell játszani, egyesek nyolc hónapja nem voltak otthon, embertelen, hogy robotként kezelik a játékosokat. Ők is emberek, van családjuk, szeretnének kilépni ebből a stresszből. A szezont be kell fejezni, egyes labdarúgók már nem bírják. A rendezőnek meg kell kérdeznie a színészt, hogy tud játszani vagy sem, másképp semmi értelme az előadásnak” – nyilatkozta a vezetőedző.

1. Liga, alsóházi rájátszás, 13. forduló: FC Viitorul–Sepsi OSK 0–3 (0–3). Ovidiu, Viitorul Stadion. Vezette: Marian Barbu (Fogaras). Viitorul: Căbuz – Dussaut (Căpușă, 24.), Ghiță, Artean, Mladen – Achim (Casap, 46.), Iacob (Dulca, 67.), Ciobanu – Ganea, Rivaldinho (Bodișteanu, 46.), Chițu (Lazăr, 66.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Ștefan – Kovács (Celea, 80.), Deaconu – Ștefănescu (Gál-Andrezly, 80.), Fülöp I. (Achahbar, 75.), Carnat – Šafranko (Díaz, 68.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Carnat (8., 32.), Ștefănescu (16.). Sárga lap: Kovács (61.), Fülöp I. (71.).

További eredmények: * playoff, 8. forduló: FCSB–Kolozsvári CFR 0–2 (gólszerzők: Sušić 85., Itu 88.); 10. forduló: FC Botoșani–Medgyesi Gázmetán 4–1 (gsz.: Ofosu 1., Keyta 23., Florescu 25., Roman 87., illetve Romeo 27.) * playout, 12. forduló: Jászvásári Poli–FC Voluntari 2–1 (gsz.: Cabral 42., Omoh 74., illetve Căpățînă 30.); 13. forduló: Academica Clinceni–FC Hermannstadt 0–2 (gsz.: Santos 34., Dâlbea 61.).

A playoff rangsora:

1. CFR 6 2 1 14–6 46

2. Craiova 7 0 1 16–11 44

3. Astra 3 3 2 12–8 33

4. FCSB 2 3 4 13–14 31

5. Botoşani 2 3 5 10–12 32

6. Medgyes 0 3 7 5–19 25

A playout rangsora:

1. Viitorul 6 4 3 24–16 42

2. Hermannstadt 6 3 2 16–12 34

3. Clinceni 7 0 6 14–20 32

4. Voluntari 6 3 3 15–8 31

5. Sepsi OSK 3 5 4 18–17 31

6. Jászvásár 4 3 5 14–15 26

7. Dinamo 1 1 5 5–9 21

8. Târgoviște 2 1 7 7–16 20

Az alsóházi rájátszás 14. fordulója (augusztus 4–6.): Sepsi OSK–Academica Clinceni, FC Hermannstadt–Jászvásári Poli, Chindia Târgoviște–FC Voluntari, FC Dinamo–FC Viitorul.