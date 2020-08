Szabadtéri filmvetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Júliusban az utóbbi évek népszerű magyar és román játékfilmjeinek vetítésein összesen 550-en vettek részt. Augusztusban európai sikerfilmekkel színesedik a kínálat. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) az e heti program: kedden 21 órától (esőnap: szerdán) Teljesen idegenek (2016, olasz); csütörtökön 21 órától (esőnap: pénteken) A viszkis (2017, magyar). A filmeket román felirattal vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétfőn, szerdán és pénteken 12–20 óráig, illetve kedden, csütörtökön, valamint esőnap esetén 13–21 óráig. A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: a beléptetés során hőmérsékletet mérnek, helyfoglalás a megfelelő távolságban kirakott székeken az érkezés sorrendjében, maszk viselése kötelező.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán augusztus 5-én, szerdán 21 órától (esőnap: csütörtök) a Valan című filmet vetítik 16 éven felülieknek. A belépőjegy ára: 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció szükséges a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonon. Kötelező az aktuális biztonsági előírások betartása.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 13.20-tól Görgényi Tünde stúdióvezető ismerteti a műsort, 14.40-től imaszándékok fogadása, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től A hit kapuja Székely János püspökkel, 17 órától Jézus él – tanúságtételek, 17.30-tól zsolozsma – esti dicséret, 17.45-től Mladifest 2020, 18 órától tanúságtételek Medjugorjéból, 19 órától rózsafüzér Medjugorjéból, 20 órától szentmise Medjugorjéból, 21 órától ima a kereszt előtt, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Apróhirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. A honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Kedvezményes gyógykezelési jegyek

Ismét igényelhetők a kedvezményes gyógykezelési jegyek – ismertette közleményében a megyei nyugdíjpénztár sajtóirodája. Mint írják, a kérésekhez ezúttal nem kell mellékelni sem a személyazonossági okmány másolatát, sem pedig a nyugdíjszelvényt, sőt, szep­tember 30-ig a gyógykezelésre kért küldőpapírt sem kell bemutatni. A kezelésekre kijelölt egységekben és szállodákban intézkedéseket foganatosítottak a járvány terjedésének megfékezésére, rendszeresen fertőtlenítenek, takarítanak minden helyiségben és minden egyes gyógykezelést követően. A nyugdíjpénztár azt javasolja az érdekelteknek, hogy igényléseiket postán, e-mailben küldjék vagy az intézmény postafiókjába helyezzék el. A kérés típusnyomtatványa letölthető a pensii.covasna-ro.eu/Formulare utilizate oldalról. Ugyanitt lehet tanulmányozni a szabad kezelőjegyek listáját is.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) naponta 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás a Jókai Mór, József Attila, Zöld Péter és Budai Nagy Antal utcákban.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Futásfalván, kedden Bereckben. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.