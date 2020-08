Nyári kedvencünk, a padlizsán

Erdélyben és Székelyföldön minden bizonnyal a klasszikus változatban, olajjal, hagymával, esetleg majonézzel kikavarva kerül a padlizsán leggyakrabban az asztalokra, és sok háziasszony hasznosítja a népszerű zakuszka alapanyagaként is. A júliustól késő őszig kapható, vitaminokban és ásványi sókban is gazdag padlizsán azonban jóval több lehetőséget rejteget, a mediterrán konyhában nem véletlen számít kedvelt alapanyagnak, hiszen sokoldalúan elkészíthető, kínálható. Az alábbi válogatás kedvcsinálóként is szolgál, s érdemes próbálkozni, hiszen a padlizsán szezonja igazán most kezdődik, ugyanakkor remekül párosítható több nyári zöldséggel, fűszernövénnyel is.

Az olasz konyha leggyakrabban paradicsommal és bazsalikommal, friss és érlelt sajtokkal társítja a padlizsánt, közkedvelt receptjük a melanzane alla parmiggiana, azaz a rakott padlizsán. Hozzávalók: 1 kg friss, feszes bőrű padlizsán, 1 kg friss, lédús paradicsom, 2–3 db mozzarella, illetve 10 dkg parmezán sajt (nagyobb üzletekben mindkettő kapható), kevés liszt, só, bors, olívaolaj. A padlizsánokat alaposan megmossuk, szárukat levágjuk, 1 cm vastagságúra szeleteljük, kissé besózzuk, majd konyharuhán lecsepegtetjük. A paradicsomokat megmossuk, majd 1 percre forró vízbe dobjuk – így könnyebben meghámozhatjuk. Apróra daraboljuk, majd egy nagyobb serpenyőben olívaolajat forrósítunk, rádobjuk a paradicsomot, ízesítjük és közepes lángon kavargatva forraljuk, míg kissé besűrűsödik. A padlizsánszeleteket forró olajban kisütjük, lecsepegtetjük, s ha kissé kihűltek, akkor összeállítjuk az ételt: egy tűzálló edény aljába két kanál paradicsomszószt simítunk, majd kirakjuk a padlizsánszeletekkel. Rászórunk kevés parmezánt és felkockázott mozzarellát, néhány friss bazsalikomlevelet, majd folytatjuk a rétegezést. Az étel tetejére paradicsomszósz kerül, illetve reszelt parmezán és a bazsalikom. Forró sütőbe toljuk, és fél óra alatt összesütjük. A padlizsánt helyettesíthetjük friss cukkinivel is, ebben az esetben a szeletekre vágott tökfélét grill serpenyőben elősütjük, majd kevés olívaolajjal meglocsoljuk, összeforgatjuk.

Lágyabb ízek kedvelőinek ajánlom a spenótos padlizsántekercseket. A világhálón fellelhető receptekben – és az alábbi, a bbcgoodfood.com oldalon megjelent leírásban – az olaszok édes, lágy sajtjával, a ricottával készül. Ez már itthon is beszerezhető a nagy boltokban, de remekül helyettesíthető a nálunk éppen most kapható, édes-krémes ordával. Hozzávalók: két nagyobb, feszes héjú padlizsán, amit hosszan, vékonyan felszeletelünk, 2 evőkanál olaj, fél kg spenót (lehet mélyhűtött is, amit kiolvasztunk főzés előtt), 25–30 dkg ricotta vagy orda, szerecsendió, egy doboz darabolt paradicsomkonzerv, apróra morzsolt kenyérbél (körülbelül 4 evőkanálnyi), 4 evőkanál reszelt parmezán, só, bors. A padlizsánszeletek mindkét oldalát bekenjük olajjal, majd sütőpapíros tepsibe sorakoztatjuk őket, ízlés szerint sózzuk, végül forró sütőben (200 fok) negyed óra/húsz perc alatt megsütjük, közben egyszer megfordítjuk a szeleteket. A felolvasztott spenótot lecsepegtetjük, majd összeforgatjuk a villával összetört ricottával vagy az ordával, szerecsendióval, sóval és borssal ízesítjük. Ha elkészültek a padlizsánszeletek, halmozzunk mindegyikre egy kanál spenótos tölteléket, csavarjuk fel és sorakoztassuk egy tűzálló tálba. Az eredeti leírás szerint ezt követően már csak a tekercsekre kell önteni a paradicsomkonzervet, ám önmagában elég savanyúnak találom, ezért úgy gondolom, megér némi előkészítést, hogy az ételünk még ízletesebb legyen. Egy szeletnyi hagymát, pici fokhagymát futtassunk meg kevés olajon, öntsük rá a konzervet, majd rotyogtassuk össze pár perc alatt, kavargassuk át, ízesítsük sóval, borssal, esetleg kevés cukorral is igazíthatunk az ízén, de megbír némi bazsalikomot vagy oregánót is. Ha ízre megfelelő számunkra, öntsük a paradicsomot a tekercsekre, szórjuk meg a kenyérmorzsalékkal és a parmezánnal, majd 20–25 perc alatt süssük aranyszínűre a forró sütőben.

Padlizsántekercs. Fotó: Pixabay.com

Hússal társítva, főételként is megállja helyét a padlizsán, s amennyiben a család is szereti a csirkét, érdemes kipróbálni ezzel a zöldséges raguval. Hozzávalók: 4 egész csirkecomb, 1 nagy fej hagyma, 2–3 nagyobb paradicsom, 2 paprika, 1 kisebb cukkini, 1 nagyobb padlizsán, olaj, só, bors, 1 cikk fokhagyma, petrezselyemzöld. A megmosott csirkecombokat kettévágjuk, sózzuk és borsozzuk majd egy nagyobb, mélyebb lábosban kevés forró olajon kicsit körbepirítjuk. Kivesszük egy tányérra és félretesszük. A csirkés zsiradékra rádobjuk az apróra kockázott hagymát, kicsit pirítjuk, hozzáadjuk a vékonyan felszeletelt fokhagymát, gyorsan átkavarjuk, hogy meg ne égjen, majd jöhet a felkockázott paradicsom, a megmosott és ugyancsak kockára darabolt paprika, cukkini, padlizsán (a padlizsánt hámozzuk meg előzőleg). Kavarjuk át jól a zöldségeket a hagymával, fokhagymával, aztán ízesítsük sóval, borssal, s fedő alatt nagy lángon forraljuk fel a ragut. Ezután helyezzük a zöldségekre a csirkecombokat, töltsük fel az ételt kevés vízzel, hogy éppen csak ellepje, s ha kell, ízesítsük még tetszés szerint. Az ételt félrebillentett fedő alatt, mérsékelt tűzön készre főzzük, s amikor már a hús kellően megpuhult, szórjuk rá a felaprított petrezselyemzöldet. Hidegen és melegen egyaránt fogyaszthatjuk, kínálhatunk mellé puliszkát, párolt rizst vagy bulgurt, de nagy szelet friss kenyérrel is kiváló, könnyed ebéd.

Csirkés padlizsános ragu. Fotó: e-retete.ro

Ne csak süssük, főzzük, töltsük is meg a padlizsánt, hússal, zöldséggel vagy rizzsel kiadós egytálételt készíthetünk belőle. A britek népszerű szakácsa, Jamie Oliver szerint főtt rizzsel és lencsével bátran próbálkozhatunk. A világhálón elérhető leírása szerint a félbevágott padlizsánokat néhány perc alatt lobogó vízben puhára főzte, majd belsejüket óvatosan kikaparta, összedarabolta és hűlni hagyta. Hagymát, fokhagymát futtatott meg kevés hevített olívaolajban, őrölt köménnyel ízesítette. A megfonnyasztott hagymát ezután a kihűlt padlizsánhoz adta, majd elkeverte az előre megfőzött rizzsel – tíz deka bőven elegendő –, illetve az ugyancsak előfőzött lencsével (15 dkg). Friss, aprított zöld kaporral, sóval, borssal ízesítette, végül öt deka mazsolával kavarta el. Az így kapott tölteléket visszakanalazta a padlizsánok kivájt héjába, meglocsolta kevés olívaolajjal, majd tűzálló tálban 25 perc alatt aranyszínűre sütötte. Tálalás előtt érdemes fűszeres paradicsomszószt kanalazni rá, s még finomabb, ha kevés puha, sós sajtot vagy fetát morzsolunk a tetejére.

Joghurtos padlizsánsaláta

A padlizsán akkor is remek választás, ha valami üdítő, egyszerű harapnivalóra vágyunk. Készítsünk belőle joghurtos salátát, mely lehűtve, pirítósra halmozva igencsak finom. Hozzávalók: két darab padlizsán, egy nagy doboz görög joghurt (40 dkg), 1–2 gerezd fokhagyma – de ha szeretjük, akkor lehet több is –, fél csokor petrezselyemzöld, só, bors, kevés olívaolaj. Mossuk meg majd kockázzuk fel az érett padlizsánokat, egy tálban forgassuk össze kevés olívaolajjal, majd terítsük szét egy sütőpapírral bélelt tepsin. 200 fokra előmelegített sütőben süssük puhára, időnként forgassuk át a darabokat. Közben a joghurtot keverjük össze a sóval, borssal, dolgozzuk bele a felaprított vagy lereszelt fokhagymát, és adjuk hozzá a finomra vágott zöldpetrezselymet. Ha kihűlt a padlizsánunk, keverjük össze a joghurtos öntettel, majd fogyasztás előtt legalább két órára tegyük hűtőbe. Pirítóssal remek sör- vagy borkorcsolya, de a nagy hőségben akár önálló fogásként is fogyaszthatjuk, érett paradicsommal, olívabogyóval társítva.