Erősödnek a nagy pártok

Előző írásunk

2020-08-03: Gasztronómia - Demeter Virág Katalin:

Erdélyben és Székelyföldön minden bizonnyal a klasszikus változatban, olajjal, hagymával, esetleg majonézzel kikavarva kerül a padlizsán leggyakrabban az asztalokra, és sok háziasszony hasznosítja a népszerű zakuszka alapanyagaként is. A júliustól késő őszig kapható, vitaminokban és ásványi sókban is gazdag padlizsán azonban jóval több lehetőséget rejteget, a mediterrán konyhában nem véletlen számít kedvelt alapanyagnak, hiszen sokoldalúan elkészíthető, kínálható. Az alábbi válogatás kedvcsinálóként is szolgál, s érdemes próbálkozni, hiszen a padlizsán szezonja igazán most kezdődik, ugyanakkor remekül párosítható több nyári zöldséggel, fűszernövénnyel is.