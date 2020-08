A napokban Andrew James Noble, az Egyesült Királyság romániai nagykövete is meglátogatta az épülő repülőteret, szerinte akár a British Air­ways és a Ryanair is indíthat járatot a brassói légikikötőből. Ugyanakkor jelentkezett már a LOT Lengyel Légitársaság, a Lufthansa Group, amely magában foglal több európai légitársaságot, a WizzAir, a Turkish Airlines és az EL AL légitársaság is. (Maszol)

BEKEMÉNYÍT GORNET. Négymillió euróra emelte az elvárt kártérítés összegét az az ügyvéd, aki a karanténba helyezett Prahova megyei Gornet falu nevében jár el, s beperelte a katasztrófavédelmi felügyelőséget, Raed Arafat államtitkárral az élen. Mint ismert, a települést a koronavírus-fertőzöttek viszonylag magas száma miatt elsők között vonták vesztegzár alá, emiatt első körben félmillió eurós kártérítést követelt az önkormányzat az államtól. Újabb követelésük indoklásaként az ügyvéd a katasztrófavédelem és Arafat részéről elszenvedett „lejáratást és mocskolódást” nevezte meg, továbbá azt is, hogy szerinte a megyei katasztrófavédelmi operatív törzs határozata, amelyben elrendelte a karantént, valójában a sertéspestis elleni intézkedésekre vonatkozik. (Főtér)

MÉGSEM KÖTELEZŐ A MASZK. A Temes megyei katasztrófavédelmi bizottság szombaton döntött úgy, hogy augusztus 1-jétől kötelezővé teszi a maszkviselést a zsúfoltabb nyílt köztereken, valamint korlátozza a teraszok nyitvatartási idejét. Nicolae Robu a döntés felülvizsgálatát kéri, és a Győzelem téren, valamint a történelmi városközpontban már el is törölte a kötelező maszkviselést. A városvezető szerint a megyei bizottság előírta korlátozások nem logikusak, mert a városközpontban sokan vannak ugyan, de mozognak, és betartják a távolságtartás szabályait, ezért ez a terület nem nevezhető zsúfolt nyílt térnek, amire a kötelező maszkviselést előírták. Robu Facebook-oldalán azt is közölte, kérni fogja, hogy a vendéglátóipari egységek teraszai 23 óra után is nyitva maradhassanak. (Maszol)

HATÁRSÉRTŐKET FOGTAK. Negyvennyolc határsértőt fedeztek fel a magyar és román határrendészek pénteken egy török rendszámú teherautó rakterében. A Csanádpalota–Nagylak II autópálya-határátkelőn hajnali fél kettőkor jelentkezett belépésre egy török állampolgárságú férfi, aki egy nyerges vontatót vezetett. A menetlevél szerint Franciaországba tartó jármű rakterében található dobozok mögött 38 megbújt külföldi férfit, öt nőt és öt kiskorú gyermeket fedeztek fel a határrendészek. Kihallgatásuk nyomán kiderült, hogy szíriai, szomáliai, iraki, afganisztáni, egyiptomi és palesztin illegális bevándorlókról van szó, akik azt állították, hogy Nyugat-Európába akartak eljutni. (MTI)