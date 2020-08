A mérkőzés előtt Diószegi László klubtulajdonos közösségi oldalán adott hangot csalódottságának, amely szerint a Román Labdarúgó-szövetség a háromszéki csapat kérésére fittyet hányva, a Sepsi OSK élvonalbeli meccsét és az osztályozó mérkőzését azonos napra ütemezte, így a második számú csapatnak egyetlen játékost sem tudtak kölcsön adni. A klubtulajdonos hozzátette, minden labdarúgóra nagy szükség van, hiszen az első számú együttes is nehéz helyzetben van. „Bármi lesz is, megyünk előre” – zárta mondandóját Diószegi.

A Brassóban rendezett mérkőzés első félideje szorosan alakult, kiegyenlített játékot mutattak a csapatok, bár az első játékrészben nem tudtak gólt szerezni. Szünet után gyorsan vezetéshez jutott a nyárádtői gárda, a 47. percben Potor Dávid talált be Adrian Rusandu kapujába, előnyhöz juttatva a Maros megyei együttest. A Nyárádtő a győzelmet a 85. percben biztosította be, ezúttal is egy fiatal labdarúgó, Sebastian Iușan volt eredményes. A vereséggel a Sepsi OSK feljutási esélyei némileg csökkentek, viszont ha a második mérkőzésen nagyarányú győzelmet arat, akár csoportmásodikként is a harmadosztályba léphet.

A Sepsi OSK II. szerdán 17.30-tól Szeben megye bajnoka, a Nagydisznódi Măgura ellen lép pályára a brassói Silviu Ploeșteanu Stadionban. A Nyárádtői Unirea vasárnap szintén 17.30-kor játszik a nagydisznódi csapattal.

Hagita megye bajnoka, a Gyergyószentmiklósi VSK nagy vereségbe futott bele a Nyárádtőn rendezett osztályozó első mérkőzésén, ugyanis 16–0 arányban alulmaradt a jobb játékerőt képviselő Brassói Corona csapatával szemben. A két csapat egyáltalán nem volt egy súlycsoportban, a brassói együttes az első félidőben nyolc gólt lőtt, és ezt a teljesítményt a szünet után is megismételte, ezzel pedig a gyergyószentmiklósi gárda elbúcsúzhat a 3. Ligába jutás lehetőségétől. Szerdán a Corona és Marosújvár csap össze Nyárádtőn, majd vasárnap Gyergyószentmiklós játszik Fehér megye bajnokával. (miska)