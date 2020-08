Már csak pár nap választ el az idei Székelyföld Kerékpáros Körversenye rajtjától, hiszen a rangos nemzetközi sportesemény tizennegyedik kiírását augusztus 5–8. között rendezik meg. Akárcsak az előző három esztendőben, idén is Háromszékről rajtol a viadal, s ez a negyedik alkalom, hogy Sepsiszentgyörgyön tartják a körverseny csapatbemutatóját és prológját. Továbbá a megyeszékhelyről indul és ide is ér vissza az első szakasz, azaz a Kastély etap.

A bizonytalan járványügyi helyzet közepette sorra kerülő Székelyföld Kerékpáros Körversenyét szigorú szabályok mellett tartják meg, a szervezők tájékoztatása szerint pedig minden kerékpáros csak negatív koronavírusteszt felmutatásával állhat rajthoz. A szervezők továbbá felhívják a kerékpársport szerelmeseink figyelmét, hogy szigorúan be kell tartani az általuk foganatosított óvintézkedések mind a versenyzők, mind a nézők egészségügy állapotának megőrzése érdekében.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában szereplő 2.2-es besorolású viadalra eredetileg 22 csapat jelentkezett, ám az utazási korlátozások miatt több is visszamondta a szereplést. A Román Kerékpáros-szövetség (FRC) pénteken hivatalos portálján arról számolt be, hogy jelen pillanatban 17 együttes és 100–108 bringás részvétele biztos (egy éve 21 alakulat indulását jelentették be, ám a rajtig ezek száma 18-ra apadt). A federatiadeciclism.ro szerint a nevezett istállók közül kilenc kontinentális gárda (Team Novák, Giotti-Victoria-Savini Due, Mazowsze Serce Polski, LKT-Team-Brandenburg, Vino-Astana Motors, Dukla Banska Bystrica, Hrinkow Advarics Cycleang Team, AC Sparta Praha, CCC Development Team), öt klubcsapat (UVT-Devron West Cycling Team, Bukaresti Steaua, Delio Gallina Colosio Eurofeed, Drag Cycling Club, Epronex) és három pedig nemzeti válogatott (Románia, Szerbia, Szlovákia).

A körversenyt az utóbbi évi szokásoknak megfelelően a csapatbemutató után a Sepsiszentgyörgy utcáin zajló prológ (5,51 km) vezeti fel, erre szerdán, augusztus 5-én 18 órától kerül sor. Az előfutamot az Erdély TV élőben közvetíti. Másnap, augusztus 6-án következik a háromszéki Kastély etap (175,6 km), ami a megyeszékhelyről indulva Kovászna, Kézdivásárhely és Barót érintésével Szentgyörgyön is ér véget. A harmadik napon, azaz augusztus 7-én van műsorra tűzve a közel 200 kilométeres hegyes Király etap, amelyen a mezőny Csíkszeredából startolva és áthaladva Hargita megye fontosabb településein, városain szintén Csíkszeredában zárul. A térség legjelentősebb nyári sporteseménye szombaton, augusztus 8-án, két félszakasszal ér véget: előbb egy egyéni hegyi időfutam szerepel a programban (5,65 km), majd Csíkszeredából indulva Felcsík és Alcsík érintésével a hargitai megyeszékhely utcáin zárul a verseny (122 km).

Megszorítások és bizonytalanság közepette tehát tizennegyedikszer is sor kerül Székelyföld Kerékpáros Körversenyére, amit talán az elmúlt időszak kevés sportrendezvénye miatt is izgatottan várunk, s bízunk abban, hogy idén is élvezetes és szoros versenynek lehetünk tanúi. Egy esztendeje az ausztriai Hrinkow Advarics Cycleang német kerékpározója, Jonas Rapp végső sikerével ért véget a székely kör. (tibodi)