Szabadtéri filmvetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21 órától (esőnap: szerdán) a Teljesen idegenek (2016, olasz), csütörtökön 21 órától (esőnap: pénteken) A viszkis (2017, magyar) című filmet vetítik román felirattal. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, illetve kedden, csütörtökön és esőnap esetén 13–21 óráig. A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek, a helyfoglalás a megfelelő távolságban kirakott székeken az érkezés sorrendjében, maszk viselete kötelező.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán szerdán 21 órától (esőnap: csütörtök) a Valan című filmet vetítik 16 éven felülieknek. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonon. Kötelező az egészségügyi biztonsági előírások betartása.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: A nyugati hadtest románul – Marius Tabacu kolozsvári műfordító 1989-ben ültette át román nyelvre Székely János A nyugati hadtest című kisregényét, amely Ce este norocul címmeljelent meg, ám az akkori romániai forradalom miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Marius Tabacu most újrafordította. A Curtea Veche Kiadó gondozásában az Armata de apus című kötetet elsőként Bukarestben a Balassi Intézetben mutatták be.

* Pódium – Beszámoló a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának két előadásáról: a társulat önkéntes csapata @tizenhét című darabjáról, illetve a Keresztes Attila rendezte, A nép ellensége című drámáról. * Garázs­zenekarok – A műsor, amely kíváncsi a bandák zenéjére és mindenre, ami mögötte van. Ezúttal a gyergyószentmiklósi 4S Street együttes mutatkozik be, amely 2018 tavaszától ontja a saját dalokat, több videóklipje, sőt, egy nagylemeze is megjelent már.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS. A gyulafehérvári főegyházmegyében ma Sepsiszentgyörgyön az őrkői Mária Világ Királynője templomban örökös szentségimádási napot tartanak.

Apróhirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellen­őrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Ismét fizetni kell a parkolásért Sepsiszentgyörgyön

A Helyi Készenléti Bizottság pénteki döntése értelmében augusztus 3-ától újból érvénybe lépett Sepsiszentgyörgy területén a fizetéses parkolás, miután a díjmentesség kaotikus állapotokhoz vezetett – tájékoztatott a városháza. A kötelezettség

betartását a megyei rendőrség a helyi rendőrséggel közösen ellenőrzi.

Tekerj egy jó célért!

A cukorbeteg gyermekekért szervezi a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) az idei különleges biciklitúrát augusztus 8-án. Az adománygyűjtő megmozduláson egyetlen kerékpárpárosnak, a 21 éves Vajna Jánosnak (16 éve cukorbeteg) lehet szurkolni a Sugásfürdő felé vezető útvonalon, aki azt tervezi, 24 óra alatt 45-ször biciklizik ki és vissza a fürdőtelepre. Kitűzött célja teljesíteni az Everesting-kihívást, ami azt jelenti, hogy egy adott hegyi szakaszon annyiszor kell fel- és lemenni, míg teljesül a Mount Everest 8848 m-es szintkülönbsége. A különleges teljesítménytúra kedvezményezettje a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete. A túra augusztus 8-án hajnali egy órakor indul a Csaba-forrástól a Sugásfürdőig tartó szakaszon, és a kezdeményező tervei szerint éjfélkor zárul. Adományozni a helyszínen lehet, de a Háromszéki Közösségi Alapítvány irodájában (Sepsiszentgyörgy, Templom u. 1A/Amőba Oktatási Központ) is naponta 10–16 óráig, illetve közvetlen banki átutalással a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületének számlájára: Banca Transilvania, Suc. Sf. Gheorghe, RO79BTRL01501205D20206XX. A célösszeg 12 000 lej, cukorszintmérő eszközökre és kiegészítőkre gyűjtenek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Bereckben, szerdán Kézdimartonosban és Ojtozban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

VÖRÖSKERESZT. A sepsiszentgyörgyi Vöröskeresztnél augusztusban szabadságolás miatt szünetel a vérnyomásmérés.