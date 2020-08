Megnyitotta kapuit a Mini Erdély Park

A hétvégén megnyílt kiállítás helyszínén megtudtuk, hogy az egykori építészeti stílusok együttesével próbálják visszatükrözni Erdély multikulturális értékét. Jelenleg Székelyföld, Kolozs, Fehér, Beszterce, illetve Máramaros megyéből láthatók kastélyok, kúriák, templomerődök.

Az országban kuriózumnak számító kiállítás ötlete Fazakas Szabolcstól származik, aki egy brüsszeli útján megtekintette a Mini Európa Parkot. Ott fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy annak mintájára Erdély nevezetes épületeit is be lehetne mutatni a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A maketteket 2015-ben kezdték készíteni egy budapesti műhelyben. Az épületeket Vajda Domokos székely származású díszlettervező készítette, Németh Hajnal Auróra győri képzőművész festette. A makettpark területének rendezését 2018 őszén kezdték el és folyamatos fejlesztés alatt áll. Készülnek összekötni a területet a szomszédban található Borvízmúzeummal, valamint a gyermekek számára megépíteni a Mini Székely Gőzös vasútvonalát. A közeljövőben át szeretnék adni az Orbán Balázs Látogatóközpontot is.

A park mindennap látogatható – beleértve a hétvégét is – 10–19 óráig.