Egyik nemzetközi diszkontáruház-lánc, amelynek Háromszéken is több üzlete van, még 2017-ben dobta piacra első saját romániai sörét, amelynek valamilyen okból a betyár, azaz Haiduc nevet adták. Végül is nem az én tisztem megválaszolni azt, hogy a keresztelő kapcsán mi is forgott az üzletlánc vezetőinek a fejében, de biztos, hogy döntésüket „alapos kutatómunka” előzte meg. A szemet sértő, azaz vakítóan virító kék címkével ellátott sört három kiszerelésben fedeztem fel a sepsiszentgyörgyi boltban: a 330 ml-es üveg mellett feles dobozos és üveges.