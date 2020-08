Lehet pályázni erdősítésre

Előző írásunk

Üröm vegyült az örömbe Sepsikőröspatakon – végre megkezdték a szennyvízhálózat lefektetését, az új óvodánál is dolgoznak a munkások, ám egy hirtelen jött nyári zápor nyomán hatalmas mennyiségű esővíz zúdult le a környező domboldalakról a községközpontra és Kálnokra. Erőgépek dolgoztak napokig az elmosott utak, utcák járhatóvá tételén. Az egyre közelgő helyhatósági választások leendő eredményeit is latolgatják azok, akiknek jut arra idejük. Nem könnyű beszélgetőtársat találni ilyen munkaidőben, van, aki az árvízkárok felszámolásával foglalatoskodik, de olyan is, aki minden bajt a nagyon hosszúra nyúló és mindent bénító járványra fog.