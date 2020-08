Támogatnák a sertéságazatot

A sertéságazat fellendítését szolgáló törvény megalkotásán dolgoznak – jelentette be Adrian Oros mezőgazdasági miniszter.

A tárcavezető értelmezésében az afrikai sertéspestis terjedésének következtében a hazai sertéshússzükséglet kevesebb mint egyharmadát tudják előállítani az itthoni sertéstenyésztők. Ennek ellenére hatalmas készletek vannak felhalmozva sertéshúsból, ám ez mind külföldről érkező termék – húzta alá Oros.

Mindennek a megváltoztatása érdekében egy támogatási forma létrehozásán dolgoznak, mely egyrészt a hazai sertéságazat fellendítését szolgálná, másrészt az afrikai sertéspestis itthoni felszámolását eredményezheti. Mindezt nem szeretnék elpolitizálni – tette hozzá a miniszter.

Meg szeretnék őrizni a hagyományos, kisgazdasági sertéstenyésztést is, ugyanakkor a nagyüzemi sertéstenyésztés növekedését is szem előtt tartják, így képzelik el a sertéshúsigény hazai termelők által való biztosítását. Fel akarják számolni a jelenlegi tendenciát is, amely szerint az országból exportálják a sertéshús termékek alapanyagát, majd a kész termékeket hozzák vissza az országba. Ez a jelenség az utóbbi öt évben 1,2 milliárd eurós veszteséget hozott a román költségvetésnek – állapította meg Adrian Oros. (bokor)