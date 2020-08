A Brassót reklámozó felvételeket három hónapon át sugározza a brit közszolgálati hálózat csatornája, amelynek egyébként az egész világon elérhető a műsora, és több romániai kereskedelmi tévétársaság műsoraiban is képernyőre kerülnek augusztus második felétől vagy legkésőbb szeptembertől. Toró Tamás, Brassó Polgármesteri Hivatala kulturális bizottságának elnöke, RMDSZ-es városi tanácsos szerint a kisfilmeknek köszönhetően nemcsak Brassó és környéke, a Barcaság kerül még jobban a turisták látószögébe, hanem azok a vidékek – így Székelyföld – is, amelyeken a brassói repülőtér – már nem sokáig tartó – hiányában átutaznak a vendégek, hogy eljussanak ide. (Maszol)

TALÁLÉKONY SZOMSZÉDAINK. A Vrancea megyeiek, akik külföldre készülnek épp nyaralni, csak füllentenek egyet a kórházban, és már készül is az ingyen koronatesztjük, amivel – ha negatív – már mehetnek is mondjuk Görögországba. Konkrétan azt hazudják, hogy elvesztették a szaglásukat és az ízérzékelésüket – ami a COVID-19 egyik jellemző tünete –, amit nem nagyon lehet orvosilag leellenőrizni. Mármint az ellenőrzés abból áll, hogy az orvos megkérdezi, valóban elvesztette-e a delikvens a szag- és ízérzékelését, mire a delikvens szemlesütve odanyilatkozza, hogy igen – és ennyi. A megye azonban már így is túl van fertőzve (1785 koronás), így a Focşani-i Szent Pantaleon Kórház járványosztálya nagyon is túlterhelt, ám egy bazi nagy görög nyaralásért cserébe a cél szentesíti az eszközt – felelős polgártársaink inkább átverik a túlterhelt rendszert, minthogy kipengessenek 100 eurót egy magánklinikán a tesztre. (Főtér)

FÉLGŐZZEL A TURIZMUS. Idén júniusban 74,5 százalékkal 334 ezerre csökkent a romániai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták száma 2019 ugyanezen hónapjához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet legújabb adataiból. Júniusban a kereskedelmi szálláshelyeken jegyzett turisták mindössze 3,9 százaléka volt külföldi, és közülük 86,2 százaléka európai országból érkezett. A vendégéjszakák száma 76,4 százalékkal csökkent júniusban a tavalyi év hatodik hónapjához mérten, a vendégéjszakák 96,1 százalékát hazai turisták, 3,9 százalékát külföldiek töltötték el. A szálláshelyek nettó kihasználtsági mutatója 13,8 százalékos volt a jelzett időszakban, ami 21,9 százalékos csökkenést jelent tavalyhoz képest. A határátkelőknél 409 400 külföldi látogató érkezését regisztrálták júniusban, ami 68,7 százalékos csökkenést jelent 2019 hatodik hónapjához viszonyítva. A külföldre utazó romániai turisták száma 653 200-ra volt tehető, ami 68,1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. (Agerpres)