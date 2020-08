Koronavírus: nőtt a súlyos esetek száma

A stratégiai kommunikációs törzs tegnapi jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 823 embernél mutatták ki a koronavírust, Háromszéken egyetlen új esetet jegyeztek. A múlt csütörtökön feljegyzett negatív csúcs (1356 új fertőzött) óta napról napra csökkent, tegnap pedig 12 nap óta először esett ezer alá a napi esetszám. A tegnapi jelentésben az utóbbi két hét átlagánál kevesebb, 19 újabb haláleset szerepel. Az ismert aktív esetek száma megközelítette a 24 ezret, 7660 beteget kórházban ápolnak, közülük minden korábbinál több, 419 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre. Ez idáig 27 750-en gyógyultak meg a betegségből, 4807-en tíznapi tünetmentesség után hagyták el a kórházat.

A járvány főleg Bukarestben és a főváros közelében található megyékben terjed. Az ország megyéinek mintegy felében augusztustól a kültéren is kötelezővé tették a védőmaszk viselését azokon a zsúfolt helyeken, ahol nem lehet megfelelő távolságot tartani. Az országos járványügyi operatív törzs vasárnaptól a vendéglátóhelyek nyitvatartását is korlátozta. Bukarestben, illetve Argeș, Brassó, Konstanca, Dâmbovița, Ilfov, Prahova és Galați megyében a kerthelyiségek, klubok és más szórakozóhelyek nem tarthatnak nyitva 23 és 6 óra között.

Eközben az Európai Bizottság az elmúlt 14 napban jegyzett esetszámok alapján elosztotta a tagállamok között az első, uniós szinten engedélyezett gyógyszert a COVID-19 kezelésére. Románia Spanyolország után a második legnagyobb mennyiséget, összesen 25 157 adag Remdesivir hatóanyagú, Veklury elnevezésű gyógyszert kap, augusztus 7-én 6026 adag érkezik Romániába, ami hozzávetőlegesen 1200 beteg kezelésére elegendő (egy páciensnek öt adagot kell megkapnia), szeptember 11-én további 10 336 (2067 beteg kezelésére), október 9-én pedig újabb 8795 adag (1759 betegnek) készítmény várható. A gyógyszert az Unifarm Rt. állami vállalat raktárába szállítják, és onnan osztják majd szét a kórházaknak az ott kezelt súlyos és közepesen súlyos esetek számának függvényében. Augusztus elejétől kezdve az Európai Bizottság támogatásával Veklury-készleteket bocsátanak a tagállamok és az Egyesült Királyság rendelkezésére. Az EB Szükséghelyzeti Támogatási Eszköze finanszírozza az összesen 63 millió euró értékű szerződést, amelynek révén mintegy 30 ezer, súlyos tüneteket mutató beteget lehet majd kezelni.

Időközben egy, a koronavírussal kapcsolatos felmérés is elkészült, a BestJobs online fejvadász portál által készített közvélemény-kutatás szerint a romániai alkalmazottaknak több mint a fele (55 százalék) nagyon aggódik a koronavírusos esetek számának emelkedése miatt, de nem gondolja azt, hogy ismét be kellene vezetni a szükségállapotot. A válaszadók legnagyobb része (47 százalék) úgy véli, hogy a szükségállapot újbóli bevezetése tönkretenné a gazdaságot, 10 százalék szerint pedig a helyzet még nem annyira súlyos, hogy ez indokolt legyen. A romániai alkalmazottak 36 százaléka úgy gondolja, hogy szigorúbb intézkedésekre van szükség a vírus terjedésének korlátozása érdekében.

A koronavírusos esetek számának utóbbi hónapban történt növekedését a megkérdezett alkalmazottak 58 százaléka a higiéniai előírások és a fizikai távolságtartás be nem tartásának a számlájára írja, és csak 15 százalék gondolja úgy, hogy a hatóságok a hibásak, mert nem hoztak szigorúbb intézkedéseket és nem biztosították azok betartását. Mindezt figyelembe véve a válaszadók 61 százaléka számít arra, hogy az aktív esetek száma tovább nő.

A vállalatoknál továbbra is érvényben vannak az óvintézkedésekre vonatkozó szabályok. A BestJobs közvélemény-kutatásában részt vevők 55 százaléka mondta azt, hogy a munkáltató védőmaszkot és fertőtlenítőszert bocsát rendelkezésükre és elrendeli azok használatát, 39 százalékuk szerint pedig az irodákat is sokkal gyakrabban fertőtlenítik. 37 százalékuk számolt be arról, hogy megmérik testhőmérsékletüket, amikor munkába érkeznek, 28 százalékuk pedig arról, hogy a munkáltató egyszerre csak korlátozott számú alkalmazott jelenlétét engedélyezi a munkahelyen, hogy a fizikai távolságot be lehessen tartani.

Tegnap frissítette a közegészségügyi intézet honlapján a magas járványügyi kockázatot jelentő országok lajstromát. Az ezekből az államokból Romániába érkezők 14 napos karantén letöltésére kötelesek. A listára azok az országok kerülnek fel, ahol az elmúlt 14 napban a százezer lakosra jutó új esetek száma nagyobb, mint Romániában. Az új lista 41 országot tartalmaz, hárommal kevesebbet, mint a korábbi, nem tartozik már a sárga övezethez többek között Azerbajdzsán, Mexikó, Oroszország és Szerbia. Az országok a következők: Dél-Afrika, Szaúd-Arábia, Argentína, Örményország, Bahama-szigetek, Bahrein, Bolívia, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Zöld-foki-szigetek, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Szváziföld, Guatemala, Honduras, Turks- és Caicos-szigetek, Virgin-szigetek, Irak, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán, Koszovó, Kuvait, Luxemburg, Észak-Macedónia, Maldív-szigetek, Moldovai Köztársaság, Montenegró, Omán, Palesztina, Panama, Peru, Puerto Rico, Katar, Dominikai Köztársaság, Szingapúr, Sint Maarten, Egyesült Államok és Suriname.