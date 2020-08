Célegyenesbe fordul lassan a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyed közművesítését célzó pályázat, melyet az önkormányzat a Regionális Operatív Programnál nyújtott be a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatására kiírt támogatási tengelyre. A megyeszékhely képviselő-testületének tagjai múlt héten jóváhagyták a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának kiegészítését. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint a pályázat elbírálását őszre várják, és remélik, nem csúszik sokat, hiszen a teljes beruházást elszámolásokkal 2023 végéig le kell zárni.

Az alpolgármester szerint a testület legutóbbi ülésén formai hibák kijavításáról kellett dönteniük a tanácstagoknak. Kevéssel csökkent a beruházás teljes összege, ami így közel 2,1 millió lej, ebből az el nem számolható költségek, valamint az önkormányzat önrésze 228 ezer lejt tesz ki, 1,9 millió lej pedig vissza nem térítendő uniós támogatás.

Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta: az eredeti elképzelés szerint a közművesítést az utcahálózat kialakításának és korszerűsítésének kellene követnie, ám ez utóbbi beruházást nem finanszírozhatják ebből a pályázati forrásból. Az egyik ok, hogy a közművesítés, ami több mint 1800 méternyi ivóvíz-, illetve 1600 métert meghaladó szennyvízvezeték elhelyezését jelenti, a hozzájuk tartozó kiegészítő berendezésekkel, felszerelésekkel jelen számítások szerint 27 hónap alatt készülhet el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem jön közbe komolyabb csúszás, csak a 2023-as határidőre lehet lezárni a beruházást, az utcák kialakítása már nem fér bele. Feltehetőleg vagy saját forrásból, vagy a következő uniós költségvetési ciklusban meghirdetett támogatást kihasználva tudják majd ezt megoldani. Az alpolgármester szerint nem kis munkálatról van szó, hiszen két és fél kilométernyi utca kialakításáról, korszerűsítéséről van szó.

A pályázati iratcsomó egy általános helyzetismertető tanulmányt is tartalmaz, amely a vonatkozó önkormányzati határozatoknak – így a most elfogadottnak – is szerves része. Eszerint az Őrkő negyedként ismert, felzárkóztatásra kiszemelt városrészen azonosított 442 háztartásból (körülbelül 1870 lakos él itt) 72-ben van ivóvíz, és 40-et csatlakoztattak a szennyvízelvezető hálózathoz.