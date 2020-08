Apróhirdetések, gyászjelentők

Szabadtéri filmvetítések

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán ma 21 órától (esőnap: csütörtök) a Valan című filmet vetítik 16 éven felülieknek. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonon. Kötelező az egészségügyi biztonsági előírások betartása.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) csütörtökön 21 órától (esőnap: pénteken) A viszkis című, 2017-es magyar filmet vetítik román felirattal. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma és pénteken 12–20, illetve csütörtökön és esőnap esetén 13–21 óráig. A filmvetítéseken a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Megjelent

Az augusztusi Korunk tartalmából: az Európa-tervek című összeállítás célja az európai egységgondolat fejlődéstörténetének végigkövetése. Az eszmetörténeti vonal felvázolása mellett az egyes tanulmányok megjelenítik az adott kor történeti hátterét is. A súlypont résztematikái: Az európai egységgondolat története (Szénási Éva); Közép-Európa: német feladat? A Közép-Európa gondolat funkciói 1814–1945 között (Németh István); A Montánunió­tól az Európai Unióig (J. Nagy László); Az európai polisz (Schöpf­lin György); Az Európai Unió esete a kisebbségekkel. A Balladur-tervtől a kisebbségvédelmi csomagig (Markó Béla); Mit várt Európától az Antall-kormány? (Jeszenszky Géza). A szaktanulmányokat szöveggyűjtemény követi (részletek Saint-Pierre abbé, Saint-Simon – Augustin Thierry, Richard Coudenhove-Kalergi és Antall József szövegeiből).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária rádióval!, 8 órától szentmise Szamosdaráról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat.

Szúnyogirtás

KÉZDIVÁSÁRHELY. A polgármesteri hivatal felhívja a lakók figyelmét, hogy augusztus 6-án, csütörtökön 6–10 óráig megismétlik a szúnyogirtást. A permetezést repülőből végzik a város egész területén és a közigazgatásilag hozzá tartozó falvakban (Nyujtód, Sárfalva, Szászfalu, Oroszfalu), valamint a parkokban (Gábor Áron tér, Millennium és Molnár Józsiás park).

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a második permetezést augusztus 7-én, pénteken 6 órára ütemezték be. Repülőből történő és földi permetezéssel is irtják a szúnyogokat, utóbbit azokon a területeken, ahol feltehetően jobban el vannak szaporodva. A szúnyogirtásra használt, az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott Cymina Plus hatóanyag nem jelent veszélyt az ember és az állatok egészségére.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. A 14. Székelyföld Kerékpáros Körversenye miatt ma 17–19.30 óráig teljes útlezárásra kell számítani Sepsiszentgyörgyön a Kossuth Lajos–Váradi József–Gábor Áron–Vasile Goldiș–Stadion–Kórház utca–Szabadság tér–1918. december 1.–Grigore Bălan tábornok–Templom–Kőrösi Csoma Sándor utca útvonalon zajló prológ ideje alatt.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást ma 8–15 óráig Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Prefektúra épületében a téren található tűzcsap áthelyezése miatt.

FELFÜGGESZTETTÉK az egészségügyi helyzet miatt Kézdivásárhelyen a Wegener parkban az erre a hónapra betervezett eseményeket és előadásokat.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kézdimartonoson és Ojtozban, csütörtökön Lemhényben. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ASZFALTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön a héten kerül sor a Puskás Tivadar utca Olt utca és 1918. december 1. út közötti szakasza aszfaltozásának előkészítésére. Az önkormányzat felhívja a lakosok figyelmét, hogy a héten ne parkoljanak az említett útszakaszon.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. l Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.